Главное за день. Посол России — о задаче Запада оторвать Беларусь от России, конгресс США призвал лишить Минск ЧМ по хоккею

Источник материала: Onliner

Этот четверг не стал исключением для политических новостей. Итак, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал о «глобальной задаче» Запада оторвать Беларусь от России, 18-летней девушке, которая на протесте разрисовала баллончиком щиты силовиков, предъявили обвинение по трем статьям, а члены конгресса США призвали IIHF лишить Минск ЧМ по хоккею. Обо всех этих событиях рассказываем подробнее чуть ниже.

Мезенцев высказался о стремлении Запада оторвать Беларусь от России

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «БелРос» рассказал об отношении западных стран к Беларуси.

«Глобальная задача — отрыв Беларуси от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят. Для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий от лидера и белорусского руководства», — заявил Мезенцев.





Члены конгресса США призвали IIHF лишить Минск ЧМ по хоккею

Члены конгресса США и парламентарии Европы написали открытое письмо в адрес главы IIHF (Международной федерации хоккея) Рене Фазеля. Они требуют лишить Минск права проведения ближайшего чемпионата мира. Письмо опубликовал в Twitter конгрессмен-демократ Билл Китинг, передает «Трибуна».

«Протестующие, журналисты и члены гражданского общества подвергаются насилию от рук Александра Лукашенко и его незаконного правительства, которое он возглавляет. Мы присоединяемся к протестующим гражданам, требуя привлечь к ответственности всех причастных за эти преступления.

Наш посыл ясен: нужно услышать голоса белорусского народа, прекратить репрессии против мирных демонстрантов, освободить всех несправедливо задержанных и организовать новые, свободные и честные выборы. Лукашенко должен немедленно вступить в диалог с Координационным советом, а новые честные выборы должны быть организованы на основе международных стандартов и с участием международных наблюдателей», — говорится в письме.

Его подписали 86 американских конгрессменов и парламентариев из европейских стран.

Следственный комитет опубликовал фото и видео по уголовному делу против 18-летней девушки из Гомеля

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по событиям, произошедшим в столице в сентябре.

«Следствием установлено, что 6 сентября 18-летние парень и девушка приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта. Вместе с неустановленными лицами они повредили специальное средство путем нанесения баллончиками с краской различных надписей и не реагировали на законные требования сотрудников органов внутренних дел о прекращении противоправных действий», — говорится в сообщении Следственного комитета.

На видео девушка пишет баллончиком на щитах силовиков, а на фото она стоит с плакатом.

В Следственном комитете ей предъявили обвинение по трем статьям: ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство), ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента), ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Сейчас девушка находится под стражей, 18-летний парень, которого задержали вместе с ней, тоже.









(будет дополнено)