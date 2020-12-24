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Видео: экскаваторщик поиграл «в самолетики» с настоящим бизнес-джетом (видео)
Источник материала: Onliner
Пока мальчики меряются скоростями квадрокоптеров, мужчины играют с настоящими самолетами. В Instagram-аккаунте
Автор видео пояснил, что приехал в аэропорт посмотреть на разобранный Boeing 707. Но самолета там не оказалось. Когда мужчина возвращался, он увидел за забором экскаватор, который держал в ковше бизнес-самолет Learjet. Управлявший экскаватором человек описал джетом полный круг, словно ребенок, который играет с самолетиками.
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