Видео: экскаваторщик поиграл «в самолетики» с настоящим бизнес-джетом (видео)

Источник материала: Onliner

Пока мальчики меряются скоростями квадрокоптеров, мужчины играют с настоящими самолетами. В Instagram-аккаунте Vice.Aviator появилось видео от подписчика, который увлекается авиацией. Он снял момент «игры» оператора экскаватора со списанным самолетом.

Автор видео пояснил, что приехал в аэропорт посмотреть на разобранный Boeing 707. Но самолета там не оказалось. Когда мужчина возвращался, он увидел за забором экскаватор, который держал в ковше бизнес-самолет Learjet. Управлявший экскаватором человек описал джетом полный круг, словно ребенок, который играет с самолетиками.