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Видео: экскаваторщик поиграл «в самолетики» с настоящим бизнес-джетом (видео)

24.12.2020 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока мальчики меряются скоростями квадрокоптеров, мужчины играют с настоящими самолетами. В Instagram-аккаунте Vice.Aviator появилось видео от подписчика, который увлекается авиацией. Он снял момент «игры» оператора экскаватора со списанным самолетом.

Автор видео пояснил, что приехал в аэропорт посмотреть на разобранный Boeing 707. Но самолета там не оказалось. Когда мужчина возвращался, он увидел за забором экскаватор, который держал в ковше бизнес-самолет Learjet. Управлявший экскаватором человек описал джетом полный круг, словно ребенок, который играет с самолетиками.

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Пока мальчики меряются скоростями квадрокоптеров, мужчины играют с настоящими самолетами. В Instagram-аккаунте Vice.Aviator появилось видео от подписчика, который...
 
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