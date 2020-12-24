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Правительство Украины разрешило белорусам временно оставаться в стране до 180 дней в год

24.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Правительство Украины разрешило белорусам временно оставаться в стране до 180 дней в год

  • 24.12.2020, 13:12
Правительство Украины разрешило белорусам временно оставаться в стране до 180 дней в год

Новое правило будет действовать до конца 2021 года.

Кабмин Украины опубликовал постановление, по которому увеличивается срок временного пребывания граждан Беларуси на территории страны.

В постановлении Кабмина Украины № 1302 от 23 декабря сказано, что граждане Республики Беларусь, прибывшие в Украину на законном основании, могут временно находиться на ее территории не более 180 дней в течение 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД. Раньше этот срок был ограничен 90 днями в течение полгода.

Новое правило будет действовать до конца 2021 года.

По данным МВД на 21 октября, с начала осени в Украину уехало около 3 тысячи белорусов. Для сравнения: за весь прошлый год, по данным Белстата, 1890 человек.

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