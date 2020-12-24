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В 2021 году подорожает коммуналка

24.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В 2021 году подорожает коммуналка

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  • 24.12.2020, 13:05
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В 2021 году подорожает коммуналка

Власти хотят поднять тарифы в два этапа.

В 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги намерены повысить в два этапа — с 1 января и 1 июня. Это следует из информации Минфина по основным направлениям бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021−2023 годы. Рост тарифов не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой «двушки», пишет tut.by.

В Минфине уточняют, что расходы республиканского бюджета на 2021 год сформированы с учетом повышения тарифов на ЖКУ с 1 января и с 1 июня, исходя из допустимого роста платежей населения за такие услуги в суммарном годовом размере, эквивалентном 5 долларам. Какие конкретно ЖКУ должны подорожать, не сообщается. С 1 июня, скорее всего, повысят тарифы на отопление. В МАРТ в начале декабря рассказывал, что подготовленные документы на повышение тарифов ЖКУ в 2021 году находятся на рассмотрении.

В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

В нынешнем и 2019 годах тарифы на ЖКУ повышали в два этапа. В 2020-м, к примеру, с начала года подняли тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию, обращению с твердыми коммунальными отходами. В общей сложности — на 3,5 доллара. А с 1 июня выросли тарифы на услуги теплоснабжения — для нужд отопления и горячую воду (на 1,5 доллара).

Сколько население в 2021 году будет возмещать за ЖКУ (по планам чиновников)

Чиновники планируют, что в 2021 году население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ.

Напомним, в 2016 году население по всему комплексу коммунальных услуг возмещало 60,7% затрат на их оказание. В 2017 году показатель поднялся до 69,7%. В 2018 году возмещение достигло 75,6%. В 2019 году белорусы, по расчетам властей, должны были выйти на 80,5%.

Ранее чиновники рассказывали, что намерены среди прочего отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Сейчас в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ, исходя из принципа, что совокупный платеж не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Власти намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а ее половина соответственно — 13,5 рубля

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