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Кремль: Гражданам России в Беларуси ничто не угрожает

24.12.2020 13:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

У России нет данных, которые бы свидетельствовали об опасности пребывания россиян в Беларуси.

Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Продолжающиеся задержания в Беларуси Песков объяснил обеспечением правопорядка, и "если российские граждане на территории Беларуси делают что-то противоправное, то их могут задерживать".

"Для нас главное, чтобы соблюдались права российских граждан, за этим внимательно следит наше посольство в Беларуси. Да и в целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях", - добавил пресс-секретарь Путина.

Отвечая на просьбу прокомментировать утверждения о якобы российском следе в массовых беспорядках в Беларуси, Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы на эту тему были высказывания с белорусской стороны.

"Если бы была достоверная запись [на эту тему], она бы, наверное, была опубликована. Если уж разные небылицы публикуются, то, наверное, и это бы опубликовали", - сказал Песков.

 
 
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У России нет данных, которые бы свидетельствовали об опасности пребывания россиян в Беларуси.
 
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