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Viber запускает функцию отправки файлов между бизнесами и пользователями

24.12.2020 13:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Viber запускает новую функцию — File Sharing. С ее помощью компании, использующие бизнес-сообщения Viber для взаимодействия со своими клиентами, смогут обмениваться разными типами документов в рамках приложения.

Viber запускает функцию отправки файлов между бизнесами и пользователями

Чеки на покупку и оплату товаров и услуг, выписки по банковским счетам, гарантийные документы и многое другое — всё это компании смогут отправлять своим клиентам в мессенджере, без необходимости переключаться в другое приложение и дополнительно запрашивать электронную почту.

Функция File Sharing также доступна и пользователям Viber в общении с компаниями через двусторонние бизнес-сообщения. Например, в случае возникновения вопросов по использованию или установке приобретенного товара, покупатель может обратиться к продавцу, прикрепив необходимые фото, видео или файл с инструкцией для помощи в решении вопроса. Таким образом вся коммуникация клиентов и бизнеса вместе с необходимыми документами находится в одном канале общения.

File Sharing поддерживает передачу как наиболее часто используемых типов документов (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xslx), так и специализированных текстовых и графических файлов (.txt, .rtf, .dot, .dotx, .odt, odf, .fodt, .info, .xps, .pdax, .eps).

Единственное ограничение — в размере документа. Он не должен превышать 25 МВ.

Все документы, которыми делятся компании и пользователи, защищены сквозным шифрованием по умолчанию — у Viber нет доступа к информации, передаваемой в сообщениях и файлах.

 
 
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Viber запускает новую функцию — File Sharing. С ее помощью компании, использующие бизнес-сообщения Viber для взаимодействия со своими клиентами, смогут обмениваться разными...
 
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