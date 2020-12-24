В Минске начал работу Bolt — конкурент Яндекс.Такси и Uber

С 23 декабря в Минске в тестовом режиме стали доступны услуги европейской транспортной платформы Bolt, которая работает более чем в 200 городах в 40 странах.





Главное новшество в период тестовой работы Bolt в Беларуси заключается в том, что на ближайшие полгода информационный сервис откажется от традиционной комиссии, которая будет перераспределена между пассажирами и водителями: первые станут платить намного меньше, а вторые, наоборот, больше зарабатывать.

Приложение Bolt доступно для мобильных систем iOS и Android — в том числе и на белорусском языке. После регистрации остается указать место назначения, подтвердить вызов и дождаться автомобиля с водителем.

Стоимость предстоящей поездки пользователи смогут увидеть в момент заказа. Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки — 3 рубля. В тестовый период в приложении не будет возможности привязать банковскую карточку, но оплата как наличными, так и картой возможна в автомобилях партнеров-перевозчиков.

В настоящее время к транспортной платформе Bolt в Минске присоединились уже несколько сотен водителей. Особые требования компания предъявляет к партнерам-перевозчикам: они должны иметь все разрешительные документы на данный вид деятельности.