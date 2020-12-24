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Митрополит Кондрусевич вернулся в Беларусь

24.12.2020 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек - Sputnik. Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь, сегодня он возглавит праздничную службу в Минском архикафедральном костеле, сообщали в РКЦ в Беларуси.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Последние несколько месяцев Кондрусевич находился в Польше - митрополит остался там после того, как в августе ему было отказано во въезде в Беларусь.

"Он еще не Минске, но в страну уже приехал. Сегодня возглавит рождественскую службу в минском архикафедральном костеле", - сообщили Sputnik источники в РКЦ в Беларуси.

Как сообщает сайт белорусских католиков, 24 и 25 декабря митрополит возглавит праздничные мессы в двух минских храмах. Сегодня в 19:00 в архикафедральном костеле пройдет рождественская служба на польском языке, а в 21:00 - на белорусском, в ней примет участие Апостольский нунций в Беларуси Анте Езич.

Завтра митрополит будет служить рождественские мессы в Красном Костеле.

Католический мир с 24 на 25 декабря отмечает Рождество Христово - один из самых значимых христианских праздников. Доля католиков в Беларуси составляет примерно 15% населения (около 1,4 миллиона человек).

Ситуация с Кондрусевичем

Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевичем, которому 3 января 2021 года исполняется 75 лет, с конца августа не мог вернуться в страну.

Как заявил тогда президент Беларуси Александр Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". В МВД сообщили, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

© Sputnik
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С августа и до настоящего времени время Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.

О том, что глава белорусских католиков может вернуться в Беларусь к Рождеству Христову, сообщил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

Ранее также стало известно, что Лукашенко поручил "решить вопрос" возвращения главы белорусских католиков по просьбе Понтифика. Как сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, соответствующее письмо от Папы Римского белорусскому президенту привез папский посланник монсеньер Клаудио Гуджеротти, ранее работавший в Минске апостольским нунцием.

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Теги: Минск
 
 
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