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Митрополит Кондрусевич вернулся в Беларусь
24.12.2020 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек - Sputnik. Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь, сегодня он возглавит праздничную службу в Минском архикафедральном костеле, сообщали в РКЦ в Беларуси.
© Sputnik / Максим Богодвид
Последние несколько месяцев Кондрусевич находился в Польше - митрополит остался там после того, как в августе ему было отказано во въезде в Беларусь.
"Он еще не Минске, но в страну уже приехал. Сегодня возглавит рождественскую службу в минском архикафедральном костеле", - сообщили Sputnik источники в РКЦ в Беларуси.
Как сообщает сайт белорусских католиков, 24 и 25 декабря митрополит возглавит праздничные мессы в двух минских храмах. Сегодня в 19:00 в архикафедральном костеле пройдет рождественская служба на польском языке, а в 21:00 - на белорусском, в ней примет участие Апостольский нунций в Беларуси Анте Езич.
Завтра митрополит будет служить рождественские мессы в Красном Костеле.
Католический мир с 24 на 25 декабря отмечает Рождество Христово - один из самых значимых христианских праздников. Доля католиков в Беларуси составляет примерно 15% населения (около 1,4 миллиона человек).
Ситуация с Кондрусевичем
Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевичем, которому 3 января 2021 года исполняется 75 лет, с конца августа не мог вернуться в страну.
Как
С августа и до настоящего времени время Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.
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Белорусские пограничники не пропустили архиепископа в республику в августе - он провел в Польше почти четыре месяца.
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