ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На новогоднем празднике Лукашенко присел к девочке и стал допытываться, как ее зовут

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

24 декабря во Дворце республики прошел благотворительный новогодний праздник для детей в рамках акции «Наши дети». На нем выступил Александр Лукашенко.

После речи глава государства присел в первом ряду, завязав разговор с девочкой в медицинской маске.

На новогоднем празднике Лукашенко присел к девочке и стал допытываться, как ее зовут

Лукашенко предположил, что знает, как ее зовут. Первая его попытка (он назвал имя Кристина) оказалась неудачной. Во второй раз глава государства назвал правильный вариант – имя София.

На видео также заметно, что несколько охранников Лукашенко расположились в рядах среди детей, чем не могли не мешать сидевшим за их спинами смотреть представление.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава белорусских католиков вернулся в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика