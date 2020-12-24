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На новогоднем празднике Лукашенко присел к девочке и стал допытываться, как ее зовут
24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
24 декабря во Дворце республики прошел благотворительный новогодний праздник для детей в рамках акции «Наши дети». На нем выступил Александр Лукашенко.
После речи глава государства присел в первом ряду, завязав разговор с девочкой в медицинской маске.
Лукашенко предположил, что знает, как ее зовут. Первая его попытка (он назвал имя Кристина) оказалась неудачной. Во второй раз глава государства назвал правильный вариант – имя София.
На видео также заметно, что несколько охранников Лукашенко расположились в рядах среди детей, чем не могли не мешать сидевшим за их спинами смотреть представление.
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После речи глава государства присел в первом ряду.
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