На новогоднем празднике Лукашенко присел к девочке и стал допытываться, как ее зовут

Источник материала: Салiдарнасць

24 декабря во Дворце республики прошел благотворительный новогодний праздник для детей в рамках акции «Наши дети». На нем выступил Александр Лукашенко.

После речи глава государства присел в первом ряду, завязав разговор с девочкой в медицинской маске.





Лукашенко предположил, что знает, как ее зовут. Первая его попытка (он назвал имя Кристина) оказалась неудачной. Во второй раз глава государства назвал правильный вариант – имя София.

На видео также заметно, что несколько охранников Лукашенко расположились в рядах среди детей, чем не могли не мешать сидевшим за их спинами смотреть представление.