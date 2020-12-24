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Глава белорусских католиков вернулся в Беларусь
24.12.2020 13:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: catholic.by
Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич, который с осени не мог въехать в страну, сейчас уже на территории Беларуси.24 25 декабря он проведет службы в двух минских костелах.
В католической церкви Беларуси
Напомним, Кондрусевич не мог вернутся в страну, гражданином которой он является, с конца августа. Его не впустили в Беларусь после поездки в Польшу. Позже Лукашенко обвинил представителей белорусской католической церкви в работе, направленной на развел страны.
Инцидент с Кондрусевичем получил большой резонанс. В декабре вы Минск прибыл посланник Папы Римского, который провел встречу с Лукашенко. После нее в Беларуси сменился уполномоченный по делам религий и национальностей, а Кондрусевичу все же разрешили вернуться в страну.
24 и 25 декабря Кондрусевич проведет службы в в Кафедральном соборе Святой Девы Марии на площади Свободы и костеле св. Симона и св. Елены (Красный костел,пл. Независимости).
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Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич, который с осени не мог въехать в страну, сейчас уже на территории Беларуси.24 25 декабря...
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