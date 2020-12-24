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Посмотрите, как выглядят новогодние елки дома у Билана, Самойловой, Гагариной и других звезд
Источник материала: Tut.by
До Нового года остались считанные дни. Если вы еще не успели украсить дом, предлагаем зарядиться праздничным настроением и взглянуть на красивые фото новогодних елок знаменитостей.
Ксения Бородина
Ксения делится, что в украшенном к Новому году доме получилась чудесная атмосфера:
Дима Билан
Певец показывает свою елку высотой почти пять метров. Дима недавно переехал
Яна Рудковская
Яна делится фото своего нарядного дома:
Филипп Киркоров
У Филиппа как всегда — все помпезно:
Анастасия Волочкова
У Анастасии в этом году — четырехметровая елка-красавица:
А вот, как выглядит дом снаружи:
Полина Гагарина
Певица делится фото дочери и украшенной елки:
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