Посмотрите, как выглядят новогодние елки дома у Билана, Самойловой, Гагариной и других звезд

Источник материала: Tut.by

До Нового года остались считанные дни. Если вы еще не успели украсить дом, предлагаем зарядиться праздничным настроением и взглянуть на красивые фото новогодних елок знаменитостей.

Ксения Бородина

Ксения делится, что в украшенном к Новому году доме получилась чудесная атмосфера:

Дима Билан

Певец показывает свою елку высотой почти пять метров. Дима недавно переехал в новый дом , и его он украшает к Новому году впервые:

Яна Рудковская

Яна делится фото своего нарядного дома:

Филипп Киркоров

У Филиппа как всегда — все помпезно:

Анастасия Волочкова

У Анастасии в этом году — четырехметровая елка-красавица:

А вот, как выглядит дом снаружи:

Полина Гагарина

Певица делится фото дочери и украшенной елки: