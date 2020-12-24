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Посмотрите, как выглядят новогодние елки дома у Билана, Самойловой, Гагариной и других звезд

24.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До Нового года остались считанные дни. Если вы еще не успели украсить дом, предлагаем зарядиться праздничным настроением и взглянуть на красивые фото новогодних елок знаменитостей.

Ксения Бородина

Ксения делится, что в украшенном к Новому году доме получилась чудесная атмосфера:

Дима Билан

Певец показывает свою елку высотой почти пять метров. Дима недавно переехал в новый дом, и его он украшает к Новому году впервые:

Яна Рудковская

Яна делится фото своего нарядного дома:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Филипп Киркоров

У Филиппа как всегда — все помпезно:

Анастасия Волочкова

У Анастасии в этом году — четырехметровая елка-красавица:

А вот, как выглядит дом снаружи:

Полина Гагарина

Певица делится фото дочери и украшенной елки:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Polina Gagarina

 
 
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