Как 2020 год разрушил миф, что спорт вне политики. Приводим три примера

Источник материала: Tut.by

Концепция «Спорт вне политики» авторства Пьера де Кубертена дала трещину еще в начале прошлого века, а к концу 2020-го года окончательно развалилась. SPORT.TUT.BY вспоминает три недавних примера, доказывающих, что один из основополагающих олимпийских принципов больше не работает.



Фото из инстаграма Елены Левченко

Белорусский политический кризис

В Беларуси спортсмены никогда не считались протестным электоратом. Хорошие стипендии, новые стадионы щедрые призовые и личная заинтересованность власти. Действительно, с профессиональной точки зрения жаловаться было не на что. Даже после завершения карьеры большинство оставалось в спорте на разных должностях, а почти все экс-хоккеисты сборной Беларуси совершали трансфер в команду Лукашенко.



Фото: president.gov.by

Но ситуация начала меняться еще накануне выборов. Недопуск к выборам основных претендентов раскритиковали лучшая спортсменка года Александра Романовская, сильнейшая баскетболистка в истории сборной Беларуси Елена Левченко, призер Европейских игр Никита Мещеряков и чемпионка мира Надежда Остапчук. Своей работы на госТВ лишилась гимнастка Мелитина Станюта, также не побоявшаяся высказаться против.

Вскоре активизировались и поддерживающие власть спортсмены. Кто-то прошелся по пикетам альтернативных кандидатов, другие рассказывали про идеальные условия для тренировок, но дальше всех зашел гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков, написавший открытое письмо . В нем он обратился к спортсменам, осмелившимся критиковать власть. Альтернативную политическую точку зрения Басков посчитал «подлостью» и «низостью».

По-настоящему же мощным движение спортсменов стало после девятого августа. В конце лета появилось знаменитое письмо с требованиями о прекращении насилия и проведении новых выборов. Сейчас в нем более 1700 подписантов, среди которых настоящие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Наталья Зверева, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Татьяна Троина, Илья Шкурин, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Елена Левченко, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Андрей Островский, Сергей Герасимец, Владимир Ваткин, Александр Лухвич, Наталья Марченко, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

На многих подписантов сразу же началось давление: спортсмены лишались мест в сборных и стипендий, а больше десятка атлетов оказались за решеткой. Самым громким стало задержание прямо в аэропорту Елены Левченко. Она в итоге провела на Окрестина две недели в по-настоящему пыточных условиях , подорвав там здоровье перед началом сезона. Оказывались за решеткой и другие лидеры «Свободного объединения спортсменов» — Андрей Кравченко и Иван Ганин.



Фото: Reuters

В октябре же был создан Белорусский фонд спортивной солидарности, который возглавила Александра Герасименя. Задача организации — защита спортсменов, репрессируемых за политические взгляды. Их самый большой успех — декабрьское решение МОК, по которому заявиться на Олимпиаду было позволено белорусским спортсменам, лишившимся места в сборной за позицию. Более того, Международный олимпийский комитет подверг санкциям руководство НОК Беларуси, не защитившее спортсменов от репрессий.

Еще до решения МОК появилось письмо провластных белорусских спортсменов, в котором оппоненты уничижительно называются «незаконной псевдоспортивной структурой». Организованный сбор подписей позволил достигнуть рубежа в 4500 спортсменов. Правда, среди них оказались и чиновники-перворазрядники , и иностранцы, и вымышленные персонажи , и люди, которые вообще ничего не подписывали (более того, имеют противоположную точку зрения).

Конечно, и под этим обращением есть подписи настоящих звезд. Например, фамилии более 20 олимпийских чемпионов. В их числе гребцы Леонид Гейштор, Вадим Махнев, Екатерина Карстен, Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Дмитрий Довгаленок, Андрей и Александр Богдановичи, легкоатлеты Янина Провалинская-Карольчик, Геннадий Авдеенко, Эллина Зверева, Татьяна Ледовская, гандболисты Андрей Барбашинский, Александр Каршакевич, биатлонист Сергей Булыгин, дзюдоист Игорь Макаров, борец Александр Медведь, фехтовальщики Борис Корецкий, Николай Алехин, тяжелоатлет Валерий Шарий, гимнастка Елена Волчецкая, стрелок Сергей Мартынов, фристайлист Антон Кушнир, батутист Владислав Гончаров.

А также легендарные тренеры (Миронович, Шантарович, Лепарская, Карполь), действующие лидеры сборных по гребле, художественной гимнастике, легкой атлетике и даже Арина Соболенко — теннисистка из топ-10 рейтинга WTA.



Фото: Reuters

Главный девиз подписантов — «мы призываем белорусскую и международную общественность услышать нас и вспомнить, что спорт всегда был и остается вне политики!» Удивительно, но это полностью противоречит позиции главы НОК Александра Лукашенко.

— Сегодня говорят: спорт вне политики. Спорт — это самая большая политика. Спортсмены самого высокого уровня сильно вмонтированы в политику. С этого начинается весь диалог на самом высоком уровне, — эти слова Лукашенко произнес перед Олимпиадой в Рио и они как будто оказались пророческими.

Именно в сфере спорта произошел первый публичный диалог представителей разных сторон. Елена Левченко, посчитавшая, что легкоатлет Максим Недосеков (он подписал второе письмо) неправильно интерпретирует позицию «свободных спортсменов», предложила ему пообщаться, причем сделать это публично. Стоит отдать должное Максиму: он согласился и почти два часа откровенно беседовал с баскетболисткой. Да, готовность Недосекова к разговору и некоторые его цитаты вызывают вопросы, но это второстепенно на фоне самого факта диалога и предельно корректного отношения друг к другу его участников.





Кто знает, возможно, именно инициативы спортсменов и их готовность слышать друг друга станут в итоге первым шагом к настоящему диалогу в обществе.

Пока же видно, что именно общественные и политические взгляды атлетов становятся ключевыми для болельщиков при выборе кумиров. Еще полгода назад по этому признаку их никто не делил, а сейчас в опросах «Прессбола» на лучшего спортсмена и лучшую спортсменку с большим отрывом лидируют те, кто высказался против насилия и за новые выборы.

Black Lives Matter

Движение против расизма и за права темнокожих стало неотъемлемой частью мирового спорта в середине года. В его поддержку высказались практически все топовые спортсмены, а матчи английской Премьер-лиги и гонки «Формулы-1» начинались со вставания на колено.



Reuters

Правда, постепенно и в рядах сторонников BLM начался раскол. Причина — политические заявления движения. К примеру, в июле британская организация Black Lives Matter начала выступать в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Такие заявления не нашли одобрения у многих сторонников движения, а Премьер-лига сразу снизила поддержку BLM.

Дошло даже до конфликта среди футбольных экспертов. К примеру, Патрис Эвра демонстративно перестал носить значок движения в эфире, а Эшли Коул, наоборот, посчитал, что политические заявления не влияют на основной посыл организации.

BLM же после публикации позиции по арабо-израильскому конфликту начало высказываться и на другие политические темы. Например, продвигать антикапиталистические законы в Великобритании.

Ситуация стала накаляться, а Премьер-лиге пришлось напомнить игрокам о штрафах за политические высказывания. К слову, последний раз ему подвергался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, публично выступивший в поддержку движения за независимость Каталонии.

Конституционная реформа в России

Конечно, говоря о связи спорта и политики, нельзя не упомянуть и Россию, где бывшие спортсмены регулярно становятся депутатами, действующие звезды создают движение Putin Team, а футболисты и фигуристы становятся доверенными лицами Владимира Путина на выборах.



Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Само собой, спортсменов привлекли в России и перед голосованием за поправки в конституцию. В первых рядах агитировать голосовать «за» начал, конечно же, Евгений Плющенко. Сначала он вспомнил, как до прихода Путина голодал и собирал бутылки.

— Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь. Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб.

А затем Плющенко даже привлек к агитации своего семилетного сына, что обернулось знаменитым конфликтом с Алексеем Навальным.

Еще более яро призывал голосовать за поправки другой знаменитый фигурист Александр Жулин, пугавший противников анархией по примеру «чертовой Европы».

— Я просто не вижу, на кого менять Путина! Это мощнейший политик! У нас нет войны! Поэтому я буду двумя руками голосовать за поправки и чтобы Путин был у власти побольше! Мне при наличии трех дочерей очень важен момент внешней политики. Я вижу, что мы как за каменной стеной! То, что сейчас происходит в этой Америке, чертовой Европе, извините за выражение… Анархия! Чистой воды анархия.

Поддержали поправки также борец Александр Карелин, лыжник Максим Вылегжанин, фигуристка Алина Загитова, легкоатлетка Елена Исинбаева и хоккеист Вячеслав Тихонов.

Против же высказался лучший российский бомбардир в прошлом сезоне НХЛ Артемий Панарин, за что его начали представлять предателем родины. Форварду даже пришлось записывать видео с объяснениями.



Фото из инстаграма Артемия Панарина

— Проясню свою гражданскую позицию. Несмотря на то что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю родину, хотел бы пару слов сказать: на самом деле, с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи — это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей России. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра.