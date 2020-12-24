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В отделах принудительного исполнения «легла система» и включилось политическое видео. Что случилось

24.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 декабря читатели из разных городов начали сообщать о том, что в отделах принудительного исполнения (ОПИ) «легла система», а на рабочих компьютерах якобы включилось видео политического содержания. В Министерстве юстиции сообщили, что какое-то время в системе ОПИ в некоторых регионах действительно наблюдались технические неполадки. Сейчас они устранены, все сервисы функционируют, базы данных не пострадали. 


Фото: читатель

Читатели, которые, по их словам, сами работают в ОПИ или знакомы с теми, кто там трудится, сообщали, что в отделениях 22 декабря перестала работать база. Также они утверждают, что на некоторых компьютерах включилось видео политического содержания с человеком в костюме Санта Клауса и маске Гая Фокса.

— На некоторых компьютерах были частично или полностью уничтожены документы либо стерто все содержимое внутри документа, — пишет читатель. — При обращении с этой проблемой к штатным программистам те пояснили, что таких жалоб много и они разбираются с проблемой. Также со мной поделились видео, предположительно, снятом сотрудниками в одном из ОПИ Минска. На нем видно, что, помимо порчи файлов, на компьютеры было загружено видеообращение.

Похожие видео в редакцию прислали и другие читатели.

Еще один читатель написал, что звонил в ОПИ, чтобы прояснить вопрос со своим штрафом. Там сказали, что «система легла», и посоветовали перезвонить через пару дней. А другой рассказал, что у него с карты вдруг еще раз был списан штраф, который он оплатил еще в ноябре (но эти случаи могут быть не связаны, подобные истории случались и раньше).

— Был задержан 11 октября, 13 октября осужден по 23.34, получил 13 базовых, не позднее чем через месяц оплатил штраф, а не так давно по запросу из отдела принудительного исполнения была заблокирована зарплатная карточка, откуда списываются автоматически деньги. На горячей линии ОПИ Центрального района отвечают, что у них не работает база и помочь они ничем не могут, говорят, обратитесь к судебному исполнителю по вашему району, — рассказал читатель.

Что говорят в Минюсте

Как сообщили в пресс-службе Минюста, в некоторых регионах в системе отделов принудительного исполнения действительно наблюдались технические неполадки.

— Был временно отключен доступ к сервису, чтобы проверить сохранность информации и подключить необходимую защиту. Поэтому ряд специалистов какое-то время не имели доступа к базе. Специалистами нашего министерства и отделов принудительного исполнения был проведен комплекс мероприятий. Сейчас работа автоматизированной системы восстановлена, все электронные сервисы функционируют в штатном режиме, базы данных не пострадали, — комментируют в Минюсте. — На портале Министерства юстиции доступен реестр задолженности по исполнительным документам. Любой желающий может зайти в этот реестр и получить справочную информацию о задолженностях как граждан, так и юрлиц. И реестр, и непосредственно сервисы органов отделов принудительного исполнения сейчас работают в полном объеме.

Информацией о том, чем были вызваны эти технические неполадки, в пресс-службе ведомства не владеют.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве сообщают, что технические неполадки действительно были, но информации о том, чем они были вызваны, нет.
 
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