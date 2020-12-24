У «Би-2» вышел клип на песню «Того что нет», это саундтрек нового мистического сериала

Источник материала: Tut.by

У группы «Би-2» вышел клип на песню «Того что нет», которая стала саундтреком к новому мистическому сериалу «Пассажиры». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале видеосервиса Start.

Режиссером музыкального клипа стал Максим Слюсарев, в ролике кроме Левы и Шуры из «Би-2» снялся также исполнитель главной роли в сериале Кирилл Кяро.

Сама песня была написана поэтом и композитором Михаилом Карасевым и вышла в составе пластинки «Нечетный воин 4. Часть 1» одноименного side-проекта группы.

«Пассажиры» — мистическая драма с Кириллом Кяро в роли необычного водителя такси. Стать клиентом Андрея (герой Кяро) непросто, ведь сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся лишь те, у кого остались в прошлом незаконченные дела. И пока они не откроют водителю свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь.