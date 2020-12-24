ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У «Би-2» вышел клип на песню «Того что нет», это саундтрек нового мистического сериала

24.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У группы «Би-2» вышел клип на песню «Того что нет», которая стала саундтреком к новому мистическому сериалу «Пассажиры». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале видеосервиса Start.

Режиссером музыкального клипа стал Максим Слюсарев, в ролике кроме Левы и Шуры из «Би-2» снялся также исполнитель главной роли в сериале Кирилл Кяро.

Сама песня была написана поэтом и композитором Михаилом Карасевым и вышла в составе пластинки «Нечетный воин 4. Часть 1» одноименного side-проекта группы.

«Пассажиры» — мистическая драма с Кириллом Кяро в роли необычного водителя такси. Стать клиентом Андрея (герой Кяро) непросто, ведь сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся лишь те, у кого остались в прошлом незаконченные дела. И пока они не откроют водителю свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь.

Концерт «Би-2» в Минске

Когда: 12 июня 2021 года
Где: стадион «Динамо»
Сколько: от 37 рублей

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У группы «Би-2» вышел клип на песню «Того что нет», которая стала саундтреком к новому мистическому сериалу «Пассажиры». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль: Гражданам России в Беларуси ничто не угрожает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика