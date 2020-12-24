Из-за снегопада на Гомельщине вчера серьезно увеличилось количество аварий на дорогах. Есть и жертвы

Источник материала: Tut.by

Снегопад, который вчера обрушился на Гомельщину, сказался и на дорожной обстановке. За сутки в области произошло 66 ДТП (это, говорят в милиции, приблизительно в два с половиной раза больше, чем в обычные дни). Часто автомобили заносило на заснеженных трассах и они съезжали в кювет. К сожалению, не обошлось и без жертв.





Так, днем недалеко от деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречку и столкнулся с грузовиком МАЗ. Водитель легковушки погиб.

В Светлогорском районе около поселка Нефтяников занесло Opel. В итоге автомобиль оказался в кювете.





На дороге Светлогорск — Сосновый Бор — Полесье микроавтобус врезался в прицеп трактора. Люди не пострадали.





Еще одна авария произошла возле деревни Кирово Жлобинского района — там машина оказалась в кювете.

Утром в Мозыре столкнулись Volkswagen Sharan и машина скорой, которая перевозила пациента. К счастью, обошлось без пострадавших: пациента просто переложили в другую скорую и увезли в больницу.





Днем 23 декабря оказался в кювете и грузовик, который перевозил скот, — эта авария произошла на речицкой трассе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ближайшие дни . Берегите себя!