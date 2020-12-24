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Из-за снегопада на Гомельщине вчера серьезно увеличилось количество аварий на дорогах. Есть и жертвы
Источник материала: Tut.by
Снегопад, который вчера обрушился на Гомельщину, сказался и на дорожной обстановке. За сутки в области произошло 66 ДТП (это, говорят в милиции, приблизительно в два с половиной раза больше, чем в обычные дни). Часто автомобили заносило на заснеженных трассах и они съезжали в кювет. К сожалению, не обошлось и без жертв.
Так, днем недалеко от деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречку и столкнулся с грузовиком МАЗ. Водитель легковушки погиб.
В Светлогорском районе около поселка Нефтяников
На дороге Светлогорск — Сосновый Бор — Полесье микроавтобус врезался в прицеп трактора. Люди не пострадали.
Еще одна авария произошла возле деревни Кирово Жлобинского района — там машина оказалась в кювете.
Утром в Мозыре столкнулись Volkswagen Sharan и машина скорой, которая перевозила пациента. К счастью, обошлось без пострадавших: пациента просто переложили в другую скорую и увезли в больницу.
Днем 23 декабря оказался в кювете и грузовик, который перевозил скот, — эта авария произошла на речицкой трассе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия
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Из-за снегопада на Гомельщине вчера серьезно увеличилось количество аварий на дорогах. Есть и жертвы
Часто автомобили заносило на заснеженных трассах и они съезжали в кювет. К сожалению, не обошлось и без жертв.
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