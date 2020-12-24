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Фильм про Фуриосу из «Безумного Макса» выйдет летом 2023 года
Источник материала: Onliner
Warner Bros.
Также в «Фуриосе» занят Крис Хемсворт, подтверждено участие Яхьи Абдул-Матина II, чье имя вряд ли скажет многое широкой аудитории.
Фильм расскажет историю Фуриосы до ее встречи с Максом Рокатански в пустыне. Появится ли в боевике сам Макс, неизвестно: дело в том, что Том Харди, как и Шарлиз Терон, не очень подходит на роль более молодого, чем в картине 2015 года, персонажа.
65" 3840x2160 (4K UHD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (Android TV), HDR, Wi-Fi
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Warner Bros. определилась с датой премьеры фильма «Безумный Макс: Фуриоса». Приквел «Безумного Макса» появится на больших экранах 23 июня 2023 года — то есть ждать...
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