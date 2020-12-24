Фильм про Фуриосу из «Безумного Макса» выйдет летом 2023 года

Источник материала: Onliner

Warner Bros. определилась с датой премьеры фильма «Безумный Макс: Фуриоса». Приквел «Безумного Макса» появится на больших экранах 23 июня 2023 года — то есть ждать придется долго. Главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой, которая придет на смену Шарлиз Терон из фильма 2015 года. Сценаристом и продюсером проекта выступит Джордж Миллер.

Также в «Фуриосе» занят Крис Хемсворт, подтверждено участие Яхьи Абдул-Матина II, чье имя вряд ли скажет многое широкой аудитории.

Фильм расскажет историю Фуриосы до ее встречи с Максом Рокатански в пустыне. Появится ли в боевике сам Макс, неизвестно: дело в том, что Том Харди, как и Шарлиз Терон, не очень подходит на роль более молодого, чем в картине 2015 года, персонажа.