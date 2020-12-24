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Архиепископ Кондрусевич вернулся в Беларусь

24.12.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь, сегодня он возглавит праздничную службу в Минском архикафедральном костеле.

Архиепископ Кондрусевич вернулся в Беларусь
фото Sputnik.by
Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь, сегодня он возглавит праздничную службу в Минском архикафедральном костеле, сообщали в РКЦ в Беларуси.

Последние несколько месяцев Кондрусевич находился в Польше - митрополит остался там после того, как в августе правящий режим запретил ему вернуться в страну, несмотря на то, что он является гражданином Беларуси.

"Он еще не Минске, но в страну уже приехал. Сегодня возглавит рождественскую службу в минском архикафедральном костеле", - сообщили Sputnik источники в РКЦ в Беларуси.

Напомним, 31 августа главе белорусских католиков гражданину Беларуси Тадеушу Кондрусевичу было незаконно отказано в возвращении на Родину из Польши.

Лукашенко не понравилось, что глава белорусских католиков, а также другие представители Костела резко критиковали режим за бесрецедентную жестокость во время подавления мирных протестов.

Однако на днях Лукашенко разрешил архиепископу Кондрусевичу вернуться на родину, после того как посол Ватикана нунций Гуджеротти передал Лукашенко письмо от Папы, в котором высказывалась просьба в разрешении ситуации с Тадеушем Кондрусевичем.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь, сегодня он возглавит праздничную службу в Минском...
 
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