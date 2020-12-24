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Маразм в законе: в Витебске священников осудили за... молитву

24.12.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске осудили католических священников



Дело отца Виктора Жука, настоятеля католического прихода Святого Владислава, и отца Алексея Воронко, викария греко-католического прихода Воскресения Христова, рассматривалось в Первомайском суде Витебска, передает belsat.eu

Священников пришли поддержать много людей, но в зал суда пустили только семерых человек.

Верующих судили за молитву под национальным флагом.

В результате Виктору Жуку и Алексею Воронко, а также верующему Алексею Корякову, вынесли предупреждения.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске осудили католических священников
 
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