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Маразм в законе: в Витебске священников осудили за... молитву
Источник материала: Партизан
В Витебске осудили католических священников
Дело отца Виктора Жука, настоятеля католического прихода Святого Владислава, и отца Алексея Воронко, викария греко-католического прихода Воскресения Христова, рассматривалось в Первомайском суде Витебска, передает
Священников пришли поддержать много людей, но в зал суда пустили только семерых человек.
Верующих судили за молитву под национальным флагом.
В результате Виктору Жуку и Алексею Воронко, а также верующему Алексею Корякову, вынесли предупреждения.
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В Витебске осудили католических священников
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