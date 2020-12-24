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Кондрусевич вернулся в Беларусь и проведет службу в минском Архикафедральном костеле

24.12.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь, 24 декабря он прилетел в минский аэропорт, сообщили в Римско-католической церкви в Беларуси.

Кондрусевич вернулся в Беларусь и проведет службу в минском Архикафедральном костеле

Вечером 24 декабря он проведет рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.

В связи с позицией Белорусской церкви по поводу социально-политического кризиса в стране после выборов, призывом к властям прекратить насилие и начать диалог с обществом архиепископ Тадеуш Кондрусевич фактически был изгнан из страны. 31 августа его не пустили на родину из зарубежной поездки. Позже было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Лукашенко неоднократно обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Для разрешения ситуации с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

 
 
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь, 24 декабря о прилетел в минский аэропорт, сообщили в Римско-католической церкви в Беларуси.
 
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