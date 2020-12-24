В Беларуси снова разрешено торговать пиротехникой. Ее запретили в августе

Источник материала: Ежедневник

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Впрочем, запрет снят не на все виды пиротехнических изделий им не для всех компаний.

Согласно постановлению Совмина, опубликованному на Национальном правовом портал е, в Беларуси снова разрешена оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями (свечами), хлопушками, тортовыми свечами (фонтаны холодного огня).

Что касается пиротехники технического назначения, то ее можно продавать 45 организациям, список которых определен Совмином. Среди них - МЧС, 558 Авиационный ремонтный завод, "Белавиа", "Нафтан", Оршанский авиаремонтный завод, Белорусское речное пароходство, Национальный аэропорт Минск, отделения Белорусской железной дороги.

Постановление вступило в силу с 23 февраля.

Торговля любой пиротехникой была запрещена в Беларуси в августе.