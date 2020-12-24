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В Беларуси снова разрешено торговать пиротехникой. Ее запретили в августе
24.12.2020 14:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pixabay.com
Впрочем, запрет снят не на все виды пиротехнических изделий им не для всех компаний.
Согласно постановлению Совмина, опубликованному на Национальном правовом
Что касается пиротехники технического назначения, то ее можно продавать 45 организациям, список которых определен Совмином. Среди них - МЧС, 558 Авиационный ремонтный завод, "Белавиа", "Нафтан", Оршанский авиаремонтный завод, Белорусское речное пароходство, Национальный аэропорт Минск, отделения Белорусской железной дороги.
Постановление вступило в силу с 23 февраля.
Торговля любой пиротехникой была запрещена в Беларуси в августе.
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Впрочем, запрет снят не на все виды пиротехнических изделий им не для всех компаний.
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