Волчек: Ужесточение КоАП – подготовка к весне, оно противоречит Конституции

Источник материала: Салiдарнасць

Почему ужесточение КоАП приведет к еще более сильному недовольству и что грозит депутатам, которые хотят придать законность нарушениям Конституции?





С согласия депутатов в силу может вступить новый Кодекс об административных правонарушениях.

Поскольку документ содержит нормы, противоречащие Конституции РБ, он впоследствии может стать приговором для самих законодателей, заявил «Салідарнасці» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— В 2012 году Комитет по правам человека ООН, рассматривая мое удержание в Центральном РУВД на трое суток, пришел к выводу, что оно незаконно, что начальник РУВД не может без решения суда лишать человека свободы. Теперь предлагают сотрудникам МВД разрешить накладывать арест самостоятельно, то есть вешают на них функции суда.

В целом, новая редакция Кодекса усилена через денежные штрафы, введение общественных работ.

Международные правозащитники вообще считают, что арест нужно исключить из видов наказания по административным делам. Эта мера для очень исключительных случаев, для административных правонарушений есть другие меры взыскания.

В любом случае, изменения в законодательные акты должны идти в рамках Конституции. Но, считаю, все, что предлагается в данном случае, является прямым нарушением статьи 23 «Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц», — отметил правовед в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

По его мнению, предлагаемые новшества в Кодекс имеют исключительно политический подтекст.

— Очевидно, что все эти поправки, связанные с ограничением свобод граждан, имеют политический смысл и готовятся специально к весне, когда ожидаются массовые протесты.

Но как раз само ужесточение Кодекса может привести к еще более сильным недовольствам. Суды и сейчас практически не дают минимальное наказание в виде предупреждения, а теперь его хотят убрать вообще. Ни в одном суде, наказывая человека 15 сутками, не изучают характеризующие его материалы, хотя обязаны это делать.

За правонарушение по ст. 23.34, совершенное повторно, наказание увеличивается до 30 суток. А могут вообще и уголовное дело завести.

Несмотря на то, что такое длительное содержание как 30 суток, до сих пор считалось незаконным, оно все равно применялось. Ту же Ольгу Хижинкову не выпускали больше сорока суток, хотя между арестами должен быть перерыв.

Довольно редко в виде наказания применялись минимальные штрафы, в основном сразу большие.

А сейчас их суммы хотят увеличить до размеров, которые больше подходят под наказание за уголовную ответственность. 100-200 базовых величин… Такое ощущение, что эти ничем не обоснованные цифры просто взяты с потолка. С таким же успехом они могут предложить и штраф в размере тысячи базовых величин.

Но суммы, несоизмеримые с доходами граждан, никто все равно не сможет выплачивать. Будет серьезный конфликт.

Не перестанут люди и сопротивляться сотрудникам милиции, потому что на самом деле они это делают не для того, чтобы причинить какой-то вред, а в целях самообороны. Люди просто защищаются, они вынуждены применять необходимую оборону, когда их бьют дубинками! — отметил Олег Волчек.

Попытками запугать людей власть усиливает конфликт с гражданским обществом, вызывая совершенно обратную реакцию, уверен руководитель правозащитной организации.

— Выводов здесь несколько. Во-первых, понятно, что власть не хочет идти на примирение с гражданским обществом и искать какой-то компромисс.

Они надеются запугать людей. Но возможно ли это? Когда человеку дадут неподъемный штраф, выгонят с работы, он остается без средств – это, наоборот, обозлит его еще больше. Вспомните, как в 2017 году судебные приставы пытались описывать имущество у «тунеядцев». Это привело к массовым митингам.

И сейчас будет бунт. Странно, что люди, которые принимают такие законы (не могу называть их народными избранниками), не понимают, что пострадают и их родные, друзья, знакомые.

Кроме этого, на депутатов вместе с сотрудниками МВД ляжет ответственность за ухудшение положения граждан, противоречащее правовым нормам. Хотят придать рамки закона прямым нарушениям Конституции! За это они подпадают под люстрацию с запретом занимать различные посты.

Также, когда в стране будет работать независимый суд, люди, пострадавшие от новых норм Кодекса, смогут подать иски к конкретным депутатам, которые голосовали «за».

Самих граждан хочу попросить ни в коем случае не сдаваться, не лениться и обжаловать все приговоры вплоть до Верховного суда, — отметил Олег Волчек.