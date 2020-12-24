Источник материала: Хартия'97

Синдром отмены 1 24.12.2020, 14:09

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Россия и Беларусь семь лет не могут договориться об отмене роуминга.

Отменить роуминг между Беларусью и Россией снова не получилось. Госсекретарь так называемого «союзного государства» Григорий Рапота объяснил это техническими и финансовыми проблемами, которые возникли в процессе. Он подчеркнул, что в конечном итоге роуминг будет отменён. Но звучит это уже как мантра вроде «Карфаген должен быть разрушен», сообщает euroradio.pl

Над отменой роуминга Беларусь и Россия работают уже семь лет. В декабре 2019 года на эту тему была подписана дорожная карта — одна из тех 31, по которым должна была углубляться интеграция. Но что-то снова пошло не так.

Что за технические и финансовые проблемы стали на пути углубления интеграции? Прояснить этот вопрос у самого Григория Рапоты не получилось: чиновника не было на рабочим месте. В пресс-службе «союзного государства» журналистам ответили коротко: «Нам нечего добавить к словам Григория Алексеевича».

Источник журналистов в Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказал, что процесс тормозит Россия. А с белорусской стороны для отмены роуминга всё готово:

«У Беларуси проблемы нет — мы технически готовы. Мы регулярно отчитывались о том, что делает белорусская сторона. А мы всё сделали, что было прописано в «дорожной карте».

Но пока что чиновники могут похвастаться только тем, что с 1 ноября 2020 года плата за роуминг была снижена в 20 раз: с 30 центов до 1,5 цента в минуту. Впрочем, бесплатные разговоры уже давно дарят своим пользователям различные мобильные приложения. Да и мессенджеры ни в Беларуси, ни в России пока что не запрещены. Пока что.

Синдром отмены

Отмена роуминга — процессуальный долгострой в отношениях Беларуси и России, которому уже больше семи лет. Журналисты вспомнили, кто, когда и какие прогнозы озвучивал о перспективе безбарьерной связи между двумя странами.

2013 год

Планы тогда были более амбициозными: забыть о роуминге обещали не только пользователям мобильной связи Беларуси и России, а вообще жителям всех стран Таможенного союза.

Такую возможность тогда озвучил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Единого экономического пространства Нурлан Алдабергенов. По словам политика, вопрос отмены роуминга звонков между странами Таможенного союза мог быть положительно решён в ближайшие 3-4 года, то есть к 2017 году.

2014 год

Вопрос международного роуминга стран Таможенного союза обсуждается Агентством по защите конкуренции и Евразийской экономической комиссией. Когда будет реализован проект? Снова называется срок «ближайшие три-четыре года», то есть отмена роуминга перенесена на 2018 год.

2017 год

Проект закона об отмене роуминга между Россией и Беларусью внесён в Госдуму РФ. Инициативу российских парламентариев одобрил Лукашенко. Предполагалось, что изменения в закон «О связи» вступят в силу с 1 января 2018 года. Однако новостей об этой инициативе больше не было. На российском портале правовой и нормативно-технической документации этот проект закона в подписанном виде отсутствует.

2018 год

Министерства связи Беларуси и России договорились отменить роуминг между странами. Правда, на совместном заседании ведомств сроки, когда это произойдёт, тогда не назывались.

2019 год

В апреле глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев рассказал, что решение вопроса с отменой роуминга между Беларусью и Россией «продвигается хорошо». О конкретных сроках реализации проекта он сказал следующее: «Я надеюсь, что уже в конце этого года».

Однако в конце того, 2019 года отмены не произошло, но в декабре была подписана специальная «дорожная карта». Согласно ей, отмена роуминга состоится 1 сентября 2020-го.

2020 год

Хотя пандемия COVID-19 замедлила оформление документов, Беларусь и Россия не меняют сроки отмены роуминга. Его всё ещё планируется отменить в сентябре 2020 года, об этом в мае заявляют в Министерстве связи и информатизации. Потом срок сдвигается на конец года. Потом Рапота объявляет, что до конца года ничего не будет.

Что дальше? Никаких новых сроков, к которым должен быть отменён роуминг в «союзном государстве», пока не озвучено.

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