Источник материала: Хартия'97

В здании МИД РФ пропал $1 миллион, который лежал в коробке из-под водки 8 24.12.2020, 13:57

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Преступление было совершено еще в конце 2019 года, но его подробности стали известны только сейчас.

Из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве вынесли 1 млн долларов, сообщает РЕН ТВ . Преступление было совершено еще в конце 2019 года, но его подробности стали известны только сейчас.

По информации телеканала, похищенные деньги были частью 1,5 млн долларов, полученных российским МИД наличными за консульские услуги от Ирана. Они были доставлены в Москву диппочтой. Деньги находились в двух пакетах и коробке из-под водки «Абсолют», опечатанных сургучными печатями с гербом. 29 ноября 2019 года валюта была внесена в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой.

Большая часть средств исчезла в период с 16 по 19 декабря. Проведенная комиссией ревизия показала недостачу 1 066 638 долларов. Агальцова была задержана и допрошена. Она заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, когда, вопреки инструкциям, в одиночку вскрыла коробку из-под водки. По ее словам, в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже лежали «куклы» — 100-долларовые купюры лежали сверху, а все остальные — по одному доллару. Еще ниже, утверждала Агальцова, лежали пачки купюр исключительно по одному доллару. Из-за этого она запаниковала.

Недостачу женщина решила покрыть за счет средств из кассы, своих накоплений (200 тыс. долларов) и кредита в 3 млн рублей. Но в банке ей отказали, и Агальцова, по ее словам, решила свести счеты с жизнью, но попытка оказалась неудачной.

В рамках расследования был задержан также сожитель Агальцовой, он проходит по делу как свидетель. Сама же сотрудница МИДа находилась в СИЗО до августа 2020 года, затем ее перевели под домашний арест. Местонахождение похищенных денег по-прежнему остается неустановленным, отмечает телеканал.

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