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В здании МИД РФ пропал $1 миллион, который лежал в коробке из-под водки
Источник материала: Хартия'97
В здании МИД РФ пропал $1 миллион, который лежал в коробке из-под водки
Преступление было совершено еще в конце 2019 года, но его подробности стали известны только сейчас.
Из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве вынесли 1 млн долларов, сообщает
По информации телеканала, похищенные деньги были частью 1,5 млн долларов, полученных российским МИД наличными за консульские услуги от Ирана. Они были доставлены в Москву диппочтой. Деньги находились в двух пакетах и коробке из-под водки «Абсолют», опечатанных сургучными печатями с гербом. 29 ноября 2019 года валюта была внесена в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой.
Большая часть средств исчезла в период с 16 по 19 декабря. Проведенная комиссией ревизия показала недостачу 1 066 638 долларов. Агальцова была задержана и допрошена. Она заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, когда, вопреки инструкциям, в одиночку вскрыла коробку из-под водки. По ее словам, в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже лежали «куклы» — 100-долларовые купюры лежали сверху, а все остальные — по одному доллару. Еще ниже, утверждала Агальцова, лежали пачки купюр исключительно по одному доллару. Из-за этого она запаниковала.
Недостачу женщина решила покрыть за счет средств из кассы, своих накоплений (200 тыс. долларов) и кредита в 3 млн рублей. Но в банке ей отказали, и Агальцова, по ее словам, решила свести счеты с жизнью, но попытка оказалась неудачной.
В рамках расследования был задержан также сожитель Агальцовой, он проходит по делу как свидетель. Сама же сотрудница МИДа находилась в СИЗО до августа 2020 года, затем ее перевели под домашний арест. Местонахождение похищенных денег по-прежнему остается неустановленным, отмечает телеканал.
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Преступление было совершено еще в конце 2019 года, но его подробности стали известны только сейчас.
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