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Белорусов призывают готовится к «черному понедельнику» 28 декабря

24.12.2020 14:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусов призывают готовится к «черному понедельнику» 28 декабря
Всю неделю курсы валют стремительно рвались вверх. Тот, кто прислушался к нашему совету в предыдущую пятницу, может на полученную курсовую разницу накрыть новогодний стол на две персоны. Напомним, тогда мы предупреждали, что доллар и евро с понедельника начнут резко дорожать!

Между тем, все самое интересное с курсом доллара еще впереди. В пятницу, 25 декабря, белорусы будут отдыхать, а россияне — работать, стараясь уплатить оставшиеся неуплаченными в этом году налоги.

В понедельник, 28 декабря, стартует последняя неделя этого декабря, и на ней всё будет наоборот:
большинство белорусов будет работать с 28 по 31 декабря (четверг), чтобы прямо из-за рабочего стола «переползти» за новогодний

большинство россиян отработают всего 3 дня, с 28 по 30 декабря. Владимир Путин решил, что 31 декабря обязан быть выходным днем. Хорошее решение :)

Между тем, поддержку российскому рублю на следующей неделе уже ничто не окажет. Мало того, закупившись мандаринами и икрой, россияне побегут в обменники, чтобы конвертировать остатки рублей в валюту. Примерно также поступят и российские компании. Напомним, впереди граждан РФ ждут длинные новогодние каникулы.

Поэтому именно на следующей неделе нужно ждать очередного серьезного ослабления и российского, и белорусского рублей по отношению к доллару и евро!


Теперь о настоящем моменте. В четверг, 24 декабря, на Московской бирже доллар подешевел на 61,79 копейки, до 74,8392 RUB. А вот в пятницу, 25 декабря, рубль, скорее всего, потеряет отвоеванные в четверг позиции. Российскому рублю вообще свойственно дешеветь перед выходными.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара увеличился на 0,0053 (+0,21%), до 2,5891 белорусского рубля;

- евро вырос на 0,0098 (+0,31%), до 3,1584 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0297 (+0,87%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4549 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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