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Отчисленного студента БНТУ остановили на польской границе и отправили в армию
Источник материала: Onliner
После массовых отчислений в БНТУ бывших студентов стали призывать в армию. Некоторые из молодых людей сейчас судятся с вузом, настаивая, что приказ об отчислении был незаконным. Егора, одного из бывших студентов энергетического факультета, остановили прямо на границе — позавчера парень уехал на службу.
— У нас парня на польской границе остановили в понедельник, а на следующий день он уехал служить, — рассказал Onliner один из студентов БНТУ. Как сообщил ему сам Егор, он отправился в железнодорожные войска в Слуцк.
По словам парня, Егора отчислили приказом от 27 октября, 29-го он об этом узнал. Тем временем в каналах и чатах БНТУ стали появляться сообщения, что Егора забрали прямо на границе и сразу отвезли на службу. В Минобороны Onliner рассказали, может ли такое быть.
— Такой практики, чтобы призывник направлялся в войска прямо с погранперехода, нет и не могло быть. Любой гражданин перед отправкой в войска проходит через мероприятия призыва, в частности, медицинский осмотр, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Что касается судебной тяжбы с вузом, то она не влияет на призывные мероприятия, рассказали в министерстве.
— Любой отчисленный студент становится субъектом призыва, потому что он автоматически теряет право на отсрочку, предоставленную ему государством. Для призывной комиссии основание считать гражданина субъектом призыва — это приказ об его отчислении и, как следствие, потеря права на ранее предоставленную отсрочку, — пояснили в Минобороны.
Сейчас судебные процессы по искам о незаконном отчислении ведутся как минимум по пяти бывшим студентам БНТУ. Ответчик — администрация вуза — не явился ни на одно из 10 заседаний, рассказала Onliner адвокат отчисленных студентов Елена Холупко. По этой причине заседания суда постоянно откладываются.
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