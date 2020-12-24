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Отчисленного студента БНТУ остановили на польской границе и отправили в армию

24.12.2020 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После массовых отчислений в БНТУ бывших студентов стали призывать в армию. Некоторые из молодых людей сейчас судятся с вузом, настаивая, что приказ об отчислении был незаконным. Егора, одного из бывших студентов энергетического факультета, остановили прямо на границе — позавчера парень уехал на службу.

— У нас парня на польской границе остановили в понедельник, а на следующий день он уехал служить, — рассказал Onliner один из студентов БНТУ. Как сообщил ему сам Егор, он отправился в железнодорожные войска в Слуцк.

По словам парня, Егора отчислили приказом от 27 октября, 29-го он об этом узнал. Тем временем в каналах и чатах БНТУ стали появляться сообщения, что Егора забрали прямо на границе и сразу отвезли на службу. В Минобороны Onliner рассказали, может ли такое быть.

Отчисленного студента БНТУ остановили на польской границе и отправили в армию

— Такой практики, чтобы призывник направлялся в войска прямо с погранперехода, нет и не могло быть. Любой гражданин перед отправкой в войска проходит через мероприятия призыва, в частности, медицинский осмотр, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Что касается судебной тяжбы с вузом, то она не влияет на призывные мероприятия, рассказали в министерстве.

— Любой отчисленный студент становится субъектом призыва, потому что он автоматически теряет право на отсрочку, предоставленную ему государством. Для призывной комиссии основание считать гражданина субъектом призыва — это приказ об его отчислении и, как следствие, потеря права на ранее предоставленную отсрочку, — пояснили в Минобороны.

Сейчас судебные процессы по искам о незаконном отчислении ведутся как минимум по пяти бывшим студентам БНТУ. Ответчик — администрация вуза — не явился ни на одно из 10 заседаний, рассказала Onliner адвокат отчисленных студентов Елена Холупко. По этой причине заседания суда постоянно откладываются.

Отчисленные студенты БНТУ судятся с вузом

Адвокат считает, что действия университета направлены на затягивание процесса. В основном следующие заседания назначены на 12 января. То есть в теории отчисленных студентов до 1 января могут забрать в армию, потому что в этом году были продлены сроки призыва.

Согласно указу Минобороны №469 призыв и отправка граждан на срочную военную службу и службу в резерве продлены до 1 января 2021 года. Ожидается, что это позволит «с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки» обеспечить Вооруженные силы и другие формирования пополнением.

Консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Мурашов отметил также, что некоторые призывники заболели или находились на самоизоляции — конечно, отправка в войска для них была отложена. За оставшуюся неделю планируется завершить призыв и направить людей в войска. Срок службы будет исчисляться, как и для всех, — со дня отправки.

Вас отчислили и вы готовы рассказать об этом опыте? Напишите на почту ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.

 
 
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После массовых отчислений в БНТУ бывших студентов стали призывать в армию. Некоторые из молодых людей сейчас судятся с вузом, настаивая, что приказ об отчислении...
 
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