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Украина не намерена вводить экономические санкции против Беларуси

24.12.2020 14:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина не планирует вводить экономические санкции в отношении Беларуси или присоединяться к другим странам для поддержки такой инициативы.

Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я считаю, что нецелесообразно Украине на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси», - отметил он.

В то же время глава МИД не исключил поддержку Киевом инициативы введения персональных санкций, передает ТАСС.

«Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность», - подчеркнул Кулеба.

Относительно санкций ЕС в отношении Беларуси министр также отметил, что Украина их изучает, и этот вопрос должен пройти «свои внутригосударственные процедуры».

«Что касается моих разговоров с коллегами, то вопреки заявлениям, которые звучали из Беларуси, я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Беларусь санкциями, уничтожать ее, это противоречит самому духу отношений между украинским и белорусским народами», - добавил Кулеба.

 
 
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Украина не планирует вводить экономические санкции в отношении Беларуси или присоединяться к другим странам для поддержки такой инициативы.
 
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