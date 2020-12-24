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До слез! «Мы открыли глаза не для того, чтобы в них распыляли перцовый газ, мы открыли рты не для того, чтобы облизывать дубинки ОМОНа»

24.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Жители Минского района сняли проникновенный ролик о ситуации в стране.

До слез! «Мы открыли глаза не для того, чтобы в них распыляли перцовый газ, мы открыли рты не для того, чтобы облизывать дубинки ОМОНа»

— Белорусы сейчас разделились на тех, кто ждет, и кого ждут из тюрьмы. Сама Беларусь превратилась в тюремную зону, где вертухаи диктуют свои правила мирным гражданам.

Правила просты: люди — рабы, «кормовая база» для ОМОНа. Они должны работать с понедельника по пятницу, а по выходным дрожать от страха в своих каморках, боясь выйти с детьми во двор, — говорят жители столичного района Большой Тростенец.

Они очень правильно перечисляют приметы нашего времени и выражают солидарность со всеми, кто лишен свободы.

— Белое и красное теперь под запретом и это — не вино. Окрестина — теперь не переулок, Барановичи и Жодино — больше не города, 23.34 — больше не время суток.

Милиция теперь защищает только одного человека.

Но время за нас, а мы друг за друга. Мы открыли глаза не для того, чтобы в них распыляли перцовый газ, мы открыли рты не для того, чтобы облизывать дубинки ОМОНа, мы открыли уши не для того, чтобы слушать пропагандистов БТ.

Мы выходим на улицы наших городов, потому что мы здесь — власть. Когда кто-то из нас сидит в тюрьме, он сидит за тех, кто на свободе. Сидит, чтобы кто-то мог выходить, — считают герои видео.

 
 
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