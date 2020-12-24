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Никогда такого не было, и вот опять: в Минске трамвай сошел с рельсов

24.12.2020 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Минска сошел с рельсов трамвай. По всей видимости, обошлось без пострадавших.

В центре Минска на простекте Машерова травай сошел с рельсов, из-за чего с 12:24 по 13:02 движение трамваев №1, 3, 4, 6 по проспекту было приостановлено в обоих направлениях, сообщает Минсктранс.


фото: @motolkohelp
 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска сошел с рельсов трамвай. По всей видимости, обошлось без пострадавших.
 
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