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Никогда такого не было, и вот опять: в Минске трамвай сошел с рельсов
Источник материала: Партизан
В центре Минска сошел с рельсов трамвай. По всей видимости, обошлось без пострадавших.
В центре Минска на простекте Машерова травай сошел с рельсов, из-за чего с 12:24 по 13:02 движение трамваев №1, 3, 4, 6 по проспекту было приостановлено в обоих направлениях, сообщает Минсктранс.
фото: @motolkohelp
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В центре Минска сошел с рельсов трамвай. По всей видимости, обошлось без пострадавших.
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