|
Украина разрешила беларусам находиться на своей территории 180 дней в году
Источник материала: Партизан
Кабинет министров Украины постановлением №1302 от 23 декабря увеличил срок временного пребывания беларусов на территории страны до 180 дней.
В соответствии с документом в период до 31 декабря 2021 года на граждан Беларуси не распространяется ограничение срока временного пребывания в 90 дней в течение полугодия.
«Граждане Республики Беларусь, которые прибыли в Украину на законных основаниях, могут временно пребывать на ее территории не более 180 дней на протяжении 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД», — говорится в постановлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабинет министров Украины постановлением №1302 от 23 декабря увеличил срок временного пребывания беларусов на территории страны до 180 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)