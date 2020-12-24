Президиум Совета республики принял заявление, в котором назвал Акт о демократии в Беларуси "угрозой международному миру".





"Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте верхней палаты парламента Беларуси в четверг.





Законопроект, который 21 декабря одобрил Сенат Конгресса США, "в нарушение устава ООН представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь", считают белорусские "парламентарии".





"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов", - сказано в заявлении.





В парламенте Беларуси считают, что американские коллеги, "провозглашая собственную монополию на правду, не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев – голос правды".





"Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется", - подчеркивается в заявлении.





В Совете республики считают, что "американским законодателям, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах".





Как сообщалось, сенат США в вечером 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).





"Принятый сегодня закон подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремления к свободному и демократическому будущему", - прокомментировал принятие документа глава комитета, сенатор Джим Риш.





Законопроект в настоящее время одобрен обоими палатами Конгресса США (Палатой представителей и Сенатом), следующим этапом станет его подписание президентом Соединенных Штатов.





В кратком содержании законопроекта на сайте Конгресса США указано, что его цель - "дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Беларуси за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".





Санкции, согласно документу, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Беларуси), нарушавших свободу СМИ или права человека в Беларуси, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Беларуси, связанном с политическими репрессиями.





Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Беларуси, в том числе людям, получившим политическое убежище за пределами страны.