ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы смогут находиться в Украине 180 дней в году вместо 90

24.12.2020 15:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правительство Украины разрешило гражданам Беларуси временно оставаться в стране до 180 дней в году.

Белорусы смогут находиться в Украине 180 дней в году вместо 90

По данным МВД на 21 октября, с начала осени в Украину уехало около 3000 белорусов. Для сравнения, за весь 2019 год — 1890.

Сегодня стало известно и об отказе этой страны присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Украины разрешило гражданам Беларуси временно оставаться в стране до 180 дней в году.
 
Новости дня
Новости разные
 
До слез! «Мы открыли глаза не для того, чтобы в них распыляли перцовый газ, мы открыли рты не для того, чтобы облизывать дубинки ОМОНа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика