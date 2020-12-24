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Белорусы смогут находиться в Украине 180 дней в году вместо 90
Источник материала: Навiны
Правительство Украины разрешило гражданам Беларуси временно оставаться в стране до 180 дней в году.
По данным МВД на 21 октября, с начала осени в Украину уехало около 3000 белорусов. Для сравнения, за весь 2019 год — 1890.
Сегодня стало известно и об
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Правительство Украины разрешило гражданам Беларуси временно оставаться в стране до 180 дней в году.
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