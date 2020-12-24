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Американский истребитель шестого поколения получит виртуального пилота

24.12.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, истребитель шестого поколения, создаваемый в интересах американских Военно-воздушных сил, почти наверняка оснастят «продвинутым» искусственным интеллектом, который сможет брать на себя обязанности летчика. Это позволит решить целый ряд задач, связанных в том числе с живучестью крылатой машины, пишет Naked Science.


Истребитель шестого поколения в представлении художника / (c)theaviationist

Де-факто представитель Военно-воздушных сил просто в очередной раз озвучил тренд, который сейчас крайне популярен на Западе (и не только). Согласно нему, в будущем истребители смогут решать боевые задачи в беспилотном режиме. Отдельные проявления этой концепции мы можем видеть уже сейчас — на примере существующих истребителей-бомбардировщиков.

Тем не менее любая информация об американском истребителе шестого поколения крайне важна. Напомним, в этом году неожиданно для всего мира ВВС США сообщили о летных испытаниях демонстратора самолета, создаваемого по программе Next Generation Air Dominance. Таким образом, Соединенные Штаты могут стать первыми в мире, кто получит истребитель нового поколения.

 
 
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Не исключено, что пятое поколение истребителей - последнее, в котором необходим летчик.
 
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