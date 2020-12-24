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Сейвы Cyberpunk 2077 больше не портятся, если их размер превышает 8 мегабайт
Источник материала: Onliner
CD Projekt RED выпустила очередной хотфикс, который исправляет неприятный
Предполагалось, что файлы сохранений «распухают» из-за активного лутинга в Cyberpunk 2077: разработчики даже рекомендовали умерить свои аппетиты и собирать меньше барахла до выхода патча. Хотфикс 1.06, выпущенный сегодня, решает проблему для PC-геймеров.
Для консольщиков новый патч также принесет некоторые «плюшки»: повышение стабильности и эффективности использования ресурсов приставок (а значит, меньше вылетов).
Cyberpunk 2077, несмотря на кампанию по возврату средств геймерам, купившим игру для консолей, но недовольных ее качеством, показала отличные продажи: реализовано более 13 млн ее копий.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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CD Projekt RED выпустила очередной хотфикс, который исправляет неприятный баг с сохранениями Cyberpunk 2077. Чуть ранее выяснилось, что если размер сейвов превышает 8 мегабайт,...
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