Сейвы Cyberpunk 2077 больше не портятся, если их размер превышает 8 мегабайт

Источник материала: Onliner

CD Projekt RED выпустила очередной хотфикс, который исправляет неприятный баг с сохранениями Cyberpunk 2077. Чуть ранее выяснилось, что если размер сейвов превышает 8 мегабайт, файлы сохранения могут быть бесповоротно испорчены. Новый апдейт убирает данный баг, однако вернуть к жизни уже «поломанные» сейвы он не может — для кого-то многие часы игры окажутся потерянными.

Предполагалось, что файлы сохранений «распухают» из-за активного лутинга в Cyberpunk 2077: разработчики даже рекомендовали умерить свои аппетиты и собирать меньше барахла до выхода патча. Хотфикс 1.06, выпущенный сегодня, решает проблему для PC-геймеров.

Для консольщиков новый патч также принесет некоторые «плюшки»: повышение стабильности и эффективности использования ресурсов приставок (а значит, меньше вылетов).

Cyberpunk 2077, несмотря на кампанию по возврату средств геймерам, купившим игру для консолей, но недовольных ее качеством, показала отличные продажи: реализовано более 13 млн ее копий.