Спортсмены из SOS-BY записали рэп. Там есть про Домрачеву и Базанова

Источник материала: Tut.by

Спортсмены из «Свободного объединения спортсменов» снялись в клипе рэпера, триатлониста и футболиста Пiлiпа Беспамалыковага (настоящее имя — Юрий Юрченко).





В записи клипа приняли участие Константин Яковлев, Андрей Кравченко, Василий Хомутовский, Никита Мещеряков, Наталья Петракова, Артур Удрис, Екатерина Снытина, Егор Мещеряков, Сергей Подолинский и Дмитрий Шершень.

В клипе речь идет про реакцию различных спортсменов на ситуацию в стране. В тексте клипа упоминаются биатлонистка Дарья Домрачева и глава АБФФ Владимир Базанов, а в клипе появляются кадры с человеком, очень напоминающим председателя ФХБ Дмитрия Баскова.