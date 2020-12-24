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Спортсмены из SOS-BY записали рэп. Там есть про Домрачеву и Базанова
Источник материала: Tut.by
Спортсмены из «Свободного объединения спортсменов» снялись в клипе рэпера, триатлониста и футболиста Пiлiпа Беспамалыковага (настоящее имя — Юрий Юрченко).
В записи клипа приняли участие Константин Яковлев, Андрей Кравченко, Василий Хомутовский, Никита Мещеряков, Наталья Петракова, Артур Удрис, Екатерина Снытина, Егор Мещеряков, Сергей Подолинский и Дмитрий Шершень.
В клипе речь идет про реакцию различных спортсменов на ситуацию в стране. В тексте клипа упоминаются биатлонистка Дарья Домрачева и глава АБФФ Владимир Базанов, а в клипе появляются кадры с человеком, очень напоминающим председателя ФХБ Дмитрия Баскова.
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Спортсмены из «Свободного объединения спортсменов» снялись в клипе рэпера, триатлониста и футболиста Пiлiпа Беспамалыковага (настоящее имя - Юрий Юрченко).
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