Источник материала: Хартия'97

Более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19 24.12.2020, 15:21

Власти США планируют вакцинировать 100 миллионов человек к концу марта 2021 года.

Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, передает «Голос Америки» .

«Сегодня США достигли предварительной, но важной вехи. Юрисдикции сообщили, что более одного миллиона человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 с тех пор, как ее начали вводить 10 дней назад», – сказал он.

В ходе телефонной конференции с журналистами ведущий советник правительственной программы «Сверхсветовая скорость» Монсеф Слауи заявил, что цель привить 20 миллионов человек до конца месяца «едва ли будет достигнута».

При этом, по его словам, США по-прежнему намерены вакцинировать 100 миллионов человек до конца первого квартала 2021 года, и еще 100 миллионов к концу второго.

Три миллиона доз вакцин были доставлены в самые разные точки США на прошлой неделе. Применение первой одобренной вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, началось 14 декабря.

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