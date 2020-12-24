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Более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19

24.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19

  • 24.12.2020, 15:21
Более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19

Власти США планируют вакцинировать 100 миллионов человек к концу марта 2021 года.

Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, передает «Голос Америки».

«Сегодня США достигли предварительной, но важной вехи. Юрисдикции сообщили, что более одного миллиона человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 с тех пор, как ее начали вводить 10 дней назад», – сказал он.

В ходе телефонной конференции с журналистами ведущий советник правительственной программы «Сверхсветовая скорость» Монсеф Слауи заявил, что цель привить 20 миллионов человек до конца месяца «едва ли будет достигнута».

При этом, по его словам, США по-прежнему намерены вакцинировать 100 миллионов человек до конца первого квартала 2021 года, и еще 100 миллионов к концу второго.

Три миллиона доз вакцин были доставлены в самые разные точки США на прошлой неделе. Применение первой одобренной вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, началось 14 декабря.

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Власти США планируют вакцинировать 100 миллионов человек к концу марта 2021 года.
 
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