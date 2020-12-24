|
Пять салатов с морепродуктами на праздничный стол
Источник материала: Хартия'97
Пять салатов с морепродуктами на праздничный стол
Они отлично дополнят праздничное меню.
Морепродукты, вернее, салаты из них, прекрасное дополнение к рождественскому или новогоднему столу. Для разнообразия вашей салатной праздничной карты – речь идет о классике -
Салат с креветками и кальмарами
Ингредиенты (1 порция)
100 г – кольца кальмаров
80 г – креветки
1 шт. – яйцо
1 ст. л. – майонез
зелень
Способ приготовления
Креветки, яйцо отварить (мелко нарезать).
Кольца кальмара отварить в соленой воде не более полутора минут.
Слить на дуршлаг, поставить под холодную воду.
Перемешать все ингредиенты, заправить домашним майонезом, украсить зеленью.
Салат из морепродуктов с авокадо
Ингредиенты (2 порции)
1 баночка – морской коктейль
2 шт. – авокадо
1 шт. – огурец
100 г – сыр
оливковое масло
Способ приготовления
Авокадо порезать кубиками.
Огурец и сыр натереть на терке.
Смешать ингредиенты, заправить маслом, украсить зеленью.
Салат из морепродуктов с ананасами
Ингредиенты (1 порция)
100 г – кальмары
50 г – креветки
1 шт. – яйцо
30 г – ананасы консервированные
1 ст. л. – майонез
Способ приготовления
Отварить креветки в течение минуты, тушку кальмара – в течение двух минут.
Нарежьте кальмар соломкой, креветки очистите и тоже нарежьте.
Нарежьте консервированные ананасы.
Нарежьте вареное куриное яйцо.
Смешайте ингредиенты, добавьте майонез.
Салат "Валерия"
Ингредиенты (2 порции)
200 г – морковь по-корейски
150 г – твердый сыр
200 г – крабовые палочки
4-5 шт. – яйца
1 зуб. – чеснок
майонез, перец по вкусу
зелень
Способ приготовления
Яйца отварить, нарезать небольшими кубиками.
Крабовые палочки нарезать кубиками или колечками, сыр натереть на крупной терке, морковь по-корейски измельчить, порезав ее на 2-3 части.
Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом, добавить мелко нашинкованную зелень.
В глубоком салатнике смешать крабовые палочки, морковь по-корейски, яйца и тертый сыр.
Добавить заправку и хорошо перемешать, если нужно, добавить соль и перец.
Салат "Экзотик"
Ингредиенты (2 порции)
половина – апельсин
30 г – моцарелла мини
80 г – мидии в рассоле
50 г – помидоры черри
20 г – маслины
оливковое масло, соль, специи по вкусу
Способ приготовления
Апельсин порезать кубиками.
Помидоры черри порезать на половинки.
Смешать ингредиенты, приправить специями и оливковым маслом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они отлично дополнят праздничное меню.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)