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Майя Санду вступила в должность президента Молдовы
Источник материала: Хартия'97
Майя Санду вступила в должность президента Молдовы
Ее предшественник Игорь Додон отказался от участия в церемонии.
Новый президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность, она приняла присягу в пятницу, сообщает
«Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы», - произнесла текст присяги Майя Санду, держа руку на Конституции.
Церемония инаугурации проходит в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдовы и Конституционного суда.
Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, Санду получила 57,72%, ее оппонент Игорь Додон - 42,28% голосов.
Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом.
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Ее предшественник Игорь Додон отказался от участия в церемонии.
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