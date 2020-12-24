Витебский суд вынес предупреждения двум католическим священникам и верующему в канун Рождества

Cуд Первомайского района Витебска 24 декабря рассмотрел дело ксендза Виктора Жука, греко-католического священника Алексея Воронко и верующего Алексея Корякова, которых обвиняли в пикете с бело-красно-белым флагом. Всем троим вынесены предупреждения.



Вячаслаў Барок / Facebook

Алексея Воронко, священника греко-католической церкви Воскресения Христова, Виктора Жука, настоятеля костела Святого Владислава, и верующего Алексея Корякова обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КоАП — в проведении несанкционированного пикета. Все трое были задержаны 8 декабря на улице Воинов-интернационалистов, доставили в Первомайский РОВД, а затем — в ИВС. На следующий день прошел суд. Судья Михаил Юрченко посчитал, что в материалах дела недостаточно информации для принятия решения и отправил их на доработку в РОВД. Фигурантов дела отпустили из ИВС.

На новое заседание суда 24 декабря поддержать священников и верующего пришли около 30 человек, в числе которых были епископ Витебский Олег Буткевич, ксендз из Россон Вячеслав Борок, отбывший 10 суток ареста по обвинению в пропаганде нацистских символов (за размещение в соцсети плаката Владимира Цеслера), а также настоятель витебской греко-католической церкви Дмитрий Гришан. Однако разрешил остаться в зале только десяти слушателям, объяснив это «сложной эпидемиологической ситуацией».

В милицейских протоколах сообщалось, что Воронко, Жук и Коряков 8 декабря провели на улице Воинов-интернационалистов, несанкционированный пикет — держали в руках «бело-красно-белое полотнище» и «демонстрировали его гражданам». Никто из обвиняемых вины не признал и с протоколом не согласился. Они пояснили, что не участвовали в пикете, а молились за жителей Беларуси, причем флаг держал только Алексей Воронко.

Свидетель обвинения — сотрудник Октябрьского РОВД Витебска Станислав Шепелева — рассказал, что 8 декабря ехал по улице Воинов-интернационалистов и увидел на возвышенности недалеко от АЗС «четырех человек, которые держали два бело-красно-белых полотнища». «То есть, на каждого из двух человек приходился один флаг бело-красно-белого цвета, — заявил милиционер. — Лозунгов от них я не слышал, каких-то жестов не видел. Я позвонил и доложил своему руководству. Рассказал об увиденном, так как это входит в мои должностные обязанности: есть закон о проведении массовых мероприятий. Эти граждане постояли еще немного и пошли к "Грину". Там их задержали сотрудники милиции. Я в задержании участия не принимал».

Примечательно, что в рапорте сотрудника милиции, который был написан со слов Станислава Шепелева, речь шла не о четырех, а о трех участниках.

Ксендз Виктор Жук отметил, что он с двумя друзьями гулял по городу, они общались, а на возвышенности напротив ТЦ «Грин» решили остановиться для молитвы. «Там красивый вид. Возникло спонтанное желание помолиться за людей, за жителей Беларуси. При этом нас было не четверо, а трое. А флаг — один, он был у Алексея Воронко. Я стоял рядом. Таким образом я выражал не гражданский протест, а внутреннюю молитву».

Алексей Воронко описал события так: «Мы с друзьями Алексеем и Виктором шли в сторону "Грина". В какой-то момент я остановился помолиться, у меня был с собой бело-красно-белый флаг. Я достал его, развернул и накинул на плечи. Я дома часто так молюсь. Бело-красно-белый флаг для меня особый символ, у меня особое отношение к нему. Это христианский символ, символ Иисуса Христа, символ победы над грехом».

По словам Воронко, молитва длилась примерно пять минут, при этом никто из его товарищей за флаг не держался.

Алексей Коряков также сообщил суду, что их было трое, а флаг — один, у Воронко.

Адвокаты всех обвиняемых заявили, что их подзащитные не совершали пикетирования. «А молитвы еще в Беларуси не запрещены», — добавила защитник Воронко.

В итоге судья Юрченко вынес всем троим предупреждения.