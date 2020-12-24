Придет настоящая зима: погода на католическое Рождество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. До +5 градусов и мокрый снег прогнозируется в Беларуси на католическое Рождество, сообщил Гидрометцентр.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дождь и мокрый снег. Местами осадки будут сильными. Возможно налипание снега. Днем во многих регионах ожидается кратковременный мокрый снег. Также синоптики предупреждают о слабом тумане и гололеде. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит 0..+5 °С, во второй половине дня произойдет понижение до -1..-2 °С.

Погода на завтра

Белорусские синоптики сообщают, что в Минске 25 декабря ожидается сплошная облачность. Днем пройдет небольшой мокрый снег. Вечером обойдется без осадков. Температура воздуха в дневное время составит 0..+2 °С.

В Бресте также будет сплошная облачность. Днем без осадков. Вечером возможен туман, при котором видимость составит 300-400 метров. На улице будет от 0 до +3 °С.

Облачная погода ожидается в Витебске. Днем пройдет небольшой мокрый снег, вечером – снег. Температура воздуха составит 0..+2 °С.

Немного теплее будет в Гомеле – до +6 °С. Горожан ожидает небольшой мокрый снег вечером, зато днем будет без осадков.

До +2 °С прогнозируется в Гродно. Днем на улице появится солнце. Ожидается небольшая облачность, обойдется без осадков.

В Могилеве днем пройдет небольшой мокрый снег. Ожидается сплошная облачность. Температура воздуха составит 0..+3 °С.

Погода в выходные

Суббота тоже получится снежной. Почти по всей стране пройдут снег и мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5 °С, днем - 3..+2 °С.

В воскресенье по прогнозу облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. Прогнозируется порывистый ветер и гололедица на дорогах. Ночью на улице будет -1..-8° С, днем -5..+1 °С.

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