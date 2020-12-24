Украина увеличила для белорусов срок разрешения на временное пребывание в стране

Источник материала: Ежедневник

фото: xsport.ua

Если раньше он составлял не более 90 дней в течение года, то теперь – не более 180.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 23 декабря. Согласно документу, граждане Беларуси, прибывшие в Украину на законном основании, могут временно находиться на ее территории не более 180 дней в течение 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД.

По данным МВД на 21 октября, с начала осени в Украину уехало около трех тысяч белорусов. Для сравнения: за весь прошлый год, по данным Белстата, 1890 человек, пишет Tut.by .