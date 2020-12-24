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Маляр хотел заработать на валютных торгах, но остался в минусе на $25 тысяч

24.12.2020 15:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Маляр из Новогрудка обратился в милицию в конце октября. 34-летний белорус просил найти мошенников, на уловку которых он попался в интернете. Как рассказал мужчина, в начале 2020 года он решил заработать на валютных торгах, нашел якобы брокерскую интернет-площадку и внес первые $250. Деньги хорошо отработали, поэтому он решил продолжать.

Мужчина вносил от $1 тыс. до $8 тыс., сообщает пресс-служба МВД Беларуси. Деньги перечислялись через личный кабинет и поступали на счета банков другой страны.

Летом он захотел вывести и обналичить накопленные сбережения, но сделать этого не удалось: его лишили доступа к аккаунту, затем и счета, а общавшийся с клиентом брокер перестал выходить на связь.

Потерпевший потерял более 66 тысяч рублей, часть которых взял в кредит. Следователи дали правовую оценку произошедшему и возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и личности подозреваемых.







Специалисты рекомендуют перед зачислением денег на какой-либо интернет-ресурс убедиться в его надежности и безопасности, получив данные о его регистрации и законности осуществления им финансовых операций (проверить, кроме прочего, юридическую информацию).

 
 
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Маляр из Новогрудка обратился в милицию в конце октября. 34-летний белорус просил найти мошенников, на уловку которых он попался в интернете. Как рассказал мужчина,...
 
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