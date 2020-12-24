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Артем Милевский нашел новую команду

24.12.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший форвард брестского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский перешел в клуб Украинской Премьерд-лиги Минай.


До брестского «Динамо» Милевский выступал за «Динамо» Киев, «Хайдук», «Тосно», «Конкордию», «Кишварду», «Газиантепспор» и «Сплит».

В составе сборной Украины он забил восемь голов в 50 матчах.

 
 
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Бывший форвард брестского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский перешел в клуб Украинской Премьерд-лиги Минай.
 
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