"Сейчас я бомж": россиянина выслали из Беларуси из-за штрафа за участие в марше

Еврорадио 25-летний Саша Бугаев. — Очень хочу вернуться на родину. Гражданство у меня российское, но ощущаю себя чистым белорусом. Друзья — белорусы, учил белорусский в школе. Там мой дом, — рассказывает25-летний





В конце ноября парня на полгода выслали из Беларуси, где он живёт с трёх лет. С 25 ноября он в живёт у родственников в Смоленской области:





— Сейчас я бомж. Чистый. Ни прописки, ни документов, ни внутреннего [российского] паспорта. Только загранпаспорт.





Незадолго до того Сашу оштрафовали за участие в акции протеста. Эта единственная “административка” и стала поводом для высылки.





Что-то не так

В 1998 году семья Саши переехала в Пружаны из Хабаровска. Парень закончил в белорусском райцентре школу и колледж, а потом работал несколько лет в семейной мастерской — вырезал из дерева рамки, органайзеры, подставки под телефон и другие полезные предметы.





— Тут я прожил всю сознательную жизнь, — продолжает Саша. — Слежу за всеми новостями и очень переживаю за то, что происходит сегодня в Беларуси. Если не получится вернуться, буду уезжать и из России.





Саша давно понял, что в Беларуси “что-то не так”. Летом его возмутили задержания политиков, участвовавших в предвыборной кампании.





— После оглашения результатов голосования и того, что происходило потом, у меня был шок. Помню, как отключили интернет. Потом в сети начали появляться видео, как силовики избивали во дворах людей. Смотреть на это было ужасно. Я решил, что мириться с происходящим точно не буду. Выборы выборами, но избивать людей нельзя.





“Погоня” с ГАИ

Как и во многих других городах Беларуси, в Пружанах проходили протестные марши. Саша участвовал. Какое-то время ему везло — не задерживали. Но многих силовики схватили.





Из-за задержаний начались новые акции. Люди массово выходили в центр, приходили к РУВД и требовали освободить заключённых. Саша много ездил по городу на машине с наклейкой “Погоня”. После одного из маршей его остановили сотрудники ГАИ.





— Было человека четыре. Вели себя странно. Рассказывали, что надо поехать в РУВД и проверить машину. Я сразу догадался, к чему они клонят, ещё посмеялся: здоровые мужики, все всё понимают и устраивают этот концерт. Говорю — ну, поехали.





В отделении ничего особенного не было. Я ездил на машине супруга сестры на белоозёрских номерах. Они подумали, что я "кукловод", который туда-сюда приезжает. Я сказал, что тут живу. Отпустили, — вспоминает он.





Угроза обществу

Саша продолжал ходить на марши. 30 августа кто-то сфотографировал его с БЧБ-флагом в руках. Пришла повестка. По словам Саши, в РУВД с ним общались нормально. Он ничего не отрицал, отрицать было нечего. За участие в “незаконном массовом мероприятии” его оштрафовали на 270 рублей.





Саша оперативно оплатил штраф, но проблемы, как оказалось, только начинались. Вдруг ему позвонили из миграционной службы:





— Меня поставили перед фактом: добровольная высылка на полгода. Дали на сборы около 20 дней. Аргументировали тем, что я якобы представляю угрозу белорусскому обществу.

В уведомлении о высылке сказано, что Саша должен добровольно уехать из Беларуси “в интересах общественного порядка”.

Могут ли из Беларуси выслать за одну “административку”?

Ситуации, когда граждан России (и не только) высылают из Беларуси за административные правонарушения, случаются всё чаще. В истории с правозащитницей Еленой Тонкачёвой, например, для этого оказалось достаточно штрафов за превышение скорости.





Впрочем, оказывается, достаточно и одной “административки”.





“В законах об иностранных гражданах, различных постановлениях Совета министров, есть такие абстрактные основания вроде угрозы национальной безопасности или общественному порядку, — говорит Еврорадио юристка Human Constanta Анастасия Лойко. — К сожалению, на фоне последних событий много людей выслали и продолжают высылать, опираясь на них.





Ещё в сентябре мы принимали профильное заявление о том, что преследование иностранцев в виде высылок за участие в мирных акциях протеста безусловно нарушает ряд прав. Высылка не должна быть рычагом преследования.

В Беларуси есть примеры самоубийств в результате угроз высылкой.

Мы надеялись, что на практике будут внимательнее разбирать истории людей, учитывая, что и как долго их связывает со страной, но практика показывает, что высылают просто за участие в маршах”.





Саша не унывает. Говорит, что собирается поехать в Москву искать работу, но без документов с этим могут возникнуть проблемы.





a_wood_workshop . Парень признателен за поддержку фонду солидарности BySol. Любой из нас может помочь ему и его родным, приобретя что-нибудь из работ их семейной мастерской





— Как бы там ни было, я понимаю, для чего выходил на протесты. Не жалею ни о чём. Повторись всё снова — снова вышел бы, — говорит Саша Бугаев. — А ещё напишите, пожалуйста, что-нибудь хорошее про Пружаны. Я горжусь жителями Пружан. Они продолжают выходить, пусть и не в таком количестве. Но там они борются будь здоров.