Сивицкий: Кризис в отношениях между Минском и Москвой начнется сразу после новогодних праздников

– Судя по всему, белорусские власти не намерены идти на серьезную политическую реформу. Те инициативы, которые звучат из уст Александра Лукашенко, включая предложение по приданию Всебелорусскому народному собранию (ВНС) конституционного статуса, направлены не на либерализацию политической системы, а наоборот – на ее консервацию.





Его предложение предполагает создание дополнительного этажа принятия решений во властной вертикали, при котором вся полнота власти и полномочий консервировалась бы в руках Лукашенко, но уже на новой должности: будь то генеральный секретарь ВНС или какая-либо другая должность.

Подобные инициативы скорее свидетельствуют об отсутствии какого-либо понимания стратегических целей и задач,

которые могли бы способствовать разрешению политического кризиса и которые могли быть реализованы с помощью конституционной реформы.





Если в таком чисто имитационном формате конституционная реформа будет осуществлена, то существует риск того, что политический кризис не только не заглохнет, но и получит новый импульс к развитию.





Это противоречит той позиции, которую занимает Кремль: он хотел бы видеть либерализацию политической жизни в Беларуси, трансформацию ее из суперпрезидентской республики обратно в парламентскую. В таком случае политическая система стала бы более открытой и уязвимой перед влиянием России.





Чего сегодня нет: Москва вынуждена вести переговоры по любым вопросам непосредственно с Лукашенко. Из-за этого продавливать какие-то решения Кремлю очень сложно.





Результатом конституционной реформы, проведенной по кремлевским лекалам, стало бы отстранение Лукашенко от власти. Поэтому Лукашенко пытается показать, что если конституционная реформа и возможна, то только на его условиях.









Как говорят некоторые российские инсайдеры, визиты кремлевских эмиссаров (в том числе главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы МИД Сергея Лаврова) заканчивались тем, что

Лукашенко говорил: у него есть еще 5 лет в запасе на проведение конституционной реформы, она будет осуществлена, когда Беларусь к этому созреет.

Такая позиция Кремль не устраивает, т.к. она противоречит тому, что было оговорено во время переговоров Лукашенко и Путина в Сочи. И под что было выделено полтора миллиардов долларов – Москва, кстати, свою часть сделки выполнила.





Поэтому уже совсем скоро можно ожидать начала кризиса в отношениях между Минском и Москвой. Думаю, нас ждут достаточно тяжелые переговоры по нефтегазовым контрактам. Новый нефтегазовый, транзитный конфликт может возникнуть сразу после новогодних праздников.