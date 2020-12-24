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«Белорусы уже не согласны вернуться во вчера — они понимают, что должно быть завтра и сегодня борются за это»

24.12.2020 16:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению члена президиума Координационного совета, главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, белорусский протест не затухает.

«Белорусы уже не согласны вернуться во вчера — они понимают, что должно быть завтра и сегодня борются за это»

Он убежден, что ситуация в стране «изменится в самое ближайшее время». «Белорусы действительно уже не согласны вернуться во вчера, — заявил он DW. — Они абсолютно четко понимают, что должно быть завтра и сегодня они ведут эту борьбу».

Латушко доказательством того, что протесты не утихли, считает дворовые акции, которые проходят про всей стране.

«В один из выходных прошло более 120 различных акций протеста, люди выходят в 120 различных точках Беларуси. Это показывает широкомасштабность протеста и глубину проникновения желания изменить власть — не для того, чтобы изменить саму власть, а для того, чтобы жить в нормальной, демократической, свободной стране, где уважают права человека, где уважают свободу слова. Это желание превалирует у большинства белорусов», — резюмировал политик.

 
 
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По мнению члена президиума Координационного совета, главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, белорусский протест не затухает.
 
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