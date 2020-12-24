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Маляр из Новогрудка потерял 25 тысяч долларов по вине лжеброкеров

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маляр из Новогрудка потерял 25 тысяч долларов по вине лжеброкеров

В конце октября в милицию обратился 34-летний житель Новогрудка с просьбой найти мошенников, по вине которых он потерял крупную сумму денег, информирует пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По информации следствия, потерпевший решил заработать на валютных торгах, для чего зарегистрировался на брокерской интернет-площадке и сделал первую ставку в 250 долларов США. Удача улыбнулась игроку, и мужчина продолжил делать взносы на суммы от одной до восьми тысяч долларов. Деньги перечислялись через личный кабинет пользователя и поступали на иностранные банковские счета.

Летом  мужчина захотел вывести и обналичить свой «заработок», но сделать это не удалось: он утратил доступ к аккаунту, а когда обратился в милицию, то и вовсе лишился своего счета. Брокер, с которым общался потерпевший, не выходил на связь. Всего житель Новогрудка потерял более 66 тысяч белорусских рублей, часть которых взял в кредит.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного  в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и личности возможных подозреваемых.

Напоминаем: будьте бдительны, прежде, чем перечислять денежные средства на какие-либо интернет-ресурсы, убедитесь в их надежности и законности финансовой операции.

Если в отношении вас были совершены противоправные действия, сообщите об этом в правоохранительные органы.

 Фото: @pressmvd

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В конце октября в милицию обратился 34-летний житель Новогрудка с просьбой найти мошенников, по вине которых он потерял крупную сумму денег, информирует...
 
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