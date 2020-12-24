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Жителя Могилёва обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жителя Могилёва обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

В Могилёве Следственный комитет завершил расследования уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в мошенничестве с материнскими капиталами, а также подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно данным следствия, мужчина находил женщин, нуждающихся в денежных средствах. Одной из потерпевших оказалась беременная мать-одиночка четверых детей, а второй – женщина-инвалид с тремя детьми. Мужчина предлагал потерпевшим помощь в получении материнского капитала. Он заверял женщин в том, что сможет решить вопрос о досрочном использовании средств капитала, однако взамен он требовал денежное вознаграждение, предназначенное должностному лицу исполнительного комитета. Размер взятки составлял $1 тыс.

Для того, чтобы собрать нужную сумму потерпевшие нашли дешевую недвижимость, заключили договор купли-продажи и предоставили документ в банк и компетентные органы. Таким образом, на банковский счет продавцов жилья были перечислены 10 тысяч долларов, после чего они отдали женщинам разницу, так как проданная недвижимость стоила в два раза дешевле. В итоге женщины получили по пять тысяч долларов. Одна из потерпевших передала обвиняемому 1000 долларов, вторая – 1500 рублей. Полученные средства мужчина, естественно, присвоил.

Теперь ему грозит ответственность по ч.5 ст.16 ч.1, 2 ст.431 (подстрекательство к даче взятке и подстрекательство к даче взятке, совершенное повторно) и ч.1, 2 ст.209 (мошенничество и мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса. В отношении него применена мера пресечения в виде залога.

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В Могилёве Следственный комитет завершил расследования уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в мошенничестве с материнскими...
 
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