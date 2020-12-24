В Китае зафиксировали падение объекта, похожего на метеорит

Источник материала: ОНТ

Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение объекта, похожего на метеорит, сообщает ТАСС.

Характерный толчок был зафиксирован сейсмологической службой в районе города Юйшу в Юйшу-Тибетском автономном округе в 07:25 по пекинскому времени.

В этом населенном пункте проживает около 416 тыс. человек. О пострадавших информация пока не поступала.

Фото: stuff.co.nz

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