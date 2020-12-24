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В Китае зафиксировали падение объекта, похожего на метеорит
Источник материала: ОНТ
Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение объекта, похожего на метеорит,
Характерный толчок был зафиксирован сейсмологической службой в районе города Юйшу в Юйшу-Тибетском автономном округе в 07:25 по пекинскому времени.
В этом населенном пункте проживает около 416 тыс. человек. О пострадавших информация пока не поступала.
Фото: stuff.co.nz
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Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение объекта, похожего на метеорит, сообщает ТАСС. Характерный толчок был зафиксирован сейсмологической...
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