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В Китае зафиксировали падение объекта, похожего на метеорит

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае зафиксировали падение объекта, похожего на метеорит

Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение объекта, похожего на метеорит, сообщает ТАСС.

Характерный толчок был зафиксирован сейсмологической службой в районе города Юйшу в Юйшу-Тибетском автономном округе в 07:25 по пекинскому времени.

В этом населенном пункте проживает около 416 тыс. человек. О пострадавших информация пока не поступала.

Фото: stuff.co.nz

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Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение объекта, похожего на метеорит, сообщает ТАСС. Характерный толчок был зафиксирован сейсмологической...
 
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