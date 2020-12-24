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Трамвай сошел с рельс в Минске на проспекте Машерова
Источник материала: ОНТ
На проспекте Машерова в Минске сошел трамвай с рельс – это стало причиной временной остановки движения трамваев. Об этом
Авария случилась по адресу пр. Машерова, 4 и парализовала движение трамваев №1, 3, 4, 6.
Движение со стороны Серебрянки и Мясникова организовано до разворотного кольца «З. Бядули»; со стороны ДС «Озеро» - до ДС «Зеленый Луг».
Вскоре движение было восстановлено. Таким образом, задержка в расписании данных номеров составила около получаса.
Фото скриншот из видео «Минск-Новости»
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На проспекте Машерова в Минске сошел трамвай с рельс – это стало причиной временной остановки движения трамваев. Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в...
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