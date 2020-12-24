ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчину спасли при пожаре в пятиэтажке в Гродно

24.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчину спасли при пожаре в пятиэтажке в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

В Гродно из-за пожара в пятиэтажном жилом доме были эвакуированы пять жильцов. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Пожар начался днем 23 декабря. Горела квартира в жилом доме по ул. Белуша. На место происшествия незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС. Когда спасатели прибыли на место, они увидели идущий из окна на втором этаже дым. Плотное задымление наблюдалось и в подъезде.

Спасатели тут же приступили к поиску людей в горящей квартире, в результате чего ими был обнаружен мужчина, лежавший без сознания на диване в одной из комнат. Его вынесли на свежий воздух и, после реанимационных мероприятий, передали бригаде скорой помощи. Мужчина, которой оказался приятелем хозяина квартиры, был госпитализирован. При этом самому хозяину удалось самостоятельно покинуть горящее жилище.

На то чтобы ликвидировать возгорание спасателям понадобилось около десяти минут. При этом из вышерасположенных этажей пришлось эвакуировать еще пять человек.

Огнем было уничтожено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. По предварительной версии, причиной пожара мог стать незатушеный окурок сигареты, выкинутый в ведро.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно из-за пожара в пятиэтажном жилом доме были эвакуированы пять жильцов. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС. Пожар начался днем 23 декабря....
 
Новости дня
Новости разные
 
Клуб "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика