Мужчину спасли при пожаре в пятиэтажке в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

В Гродно из-за пожара в пятиэтажном жилом доме были эвакуированы пять жильцов. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Пожар начался днем 23 декабря. Горела квартира в жилом доме по ул. Белуша. На место происшествия незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС. Когда спасатели прибыли на место, они увидели идущий из окна на втором этаже дым. Плотное задымление наблюдалось и в подъезде.

Спасатели тут же приступили к поиску людей в горящей квартире, в результате чего ими был обнаружен мужчина, лежавший без сознания на диване в одной из комнат. Его вынесли на свежий воздух и, после реанимационных мероприятий, передали бригаде скорой помощи. Мужчина, которой оказался приятелем хозяина квартиры, был госпитализирован. При этом самому хозяину удалось самостоятельно покинуть горящее жилище.

На то чтобы ликвидировать возгорание спасателям понадобилось около десяти минут. При этом из вышерасположенных этажей пришлось эвакуировать еще пять человек.

Огнем было уничтожено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. По предварительной версии, причиной пожара мог стать незатушеный окурок сигареты, выкинутый в ведро.

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